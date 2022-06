La notizia della positività al Covid-19 del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha provocato le prime, inevitabili, reazioni a caldo. Tra i più veloci a commentare, il prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele Alberto Zangrillo. “Faccio gli auguri a Speranza – ha detto all'Adnkronos Salute il medico – ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l'occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell'inutilità assoluta della mascherina” . Zangrillo è consapevole di andare contro corrente, soprattutto dopo le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consigliere proprio del ministro della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, il quale continua a consigliare l’utilizzo della mascherina per evitare ulteriori contagi.

“So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica – ha continuato Zangrillo – ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso” . Il contagio del ministro Speranza ha colto di sorpresa l’intero Parlamento. Gli auguri di pronta guarigione sono giunti da più parti. Anche il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, non ha fatto mancare il suo sostegno. “Nell'annunciare l’appoggio convinto di Forza Italia alla mozione unitaria sull'assistenza sanitaria territoriale – ha commentato – desidero rivolgere un augurio di pronta guarigione al ministro Speranza, affinché possa rimettersi presto” .