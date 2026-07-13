Ecco la "Pizza week": con champagne, vini o aceto balsamico

Niente birra stavolta, ma lo champagne tanto caro a questa rubrica con gli adorabili dischi fumanti sfornati da Eataly Smeraldo per celebrare anche quest'anno la «Pizza Week Milano Edition 2026»: sette giorni di eventi in alcune delle migliori pizzerie della città, da oggi al 19 luglio per ingannare l'attesa della classifica di «50 Top Pizza Italia 2026». Giovedì 16 luglio, dunque, nel Food&Pizza Theatre di Eataly in Piazza XXV Aprile (nella foto), le bollicine transalpine della maison Piper-Heidsieck con lo Champagne Essentiel Extra Brut e il Rosé Brut con un'entrée di benvenuto e un percorso di degustazione con sei diverse pizze che ne raccontano diverse interpretazioni: dalla semplicità della Scarpariello alla freschezza della Caprese, passando per la Nerano, la Tonno e cipolla, la Quattro formaggi e la Diavola in un viaggio tra sapori classici e contemporanei, sempre a base di prodotti Dop e ingredienti selezionati (34,90 euro a persona).

Mercoledì 15 luglio, invece, alle 19,30 nel locale di via Procaccini 30, Pizzium presenta una pizza in collaborazione con Acetaia Giusti in cui protagonisti saranno il Balsamico di Modena e i prodotti regionali lombardi. Giovedì 16 luglio alle 19,30 è il turno di Crocca che in via Fiamma 4, realizzerà uno speciale evento in cui Armonia Amara, la pizza del suo nuovo menu a base di crema di rucola, fiordilatte d'Agerola, speck al ginepro Reinhold, noci, polvere di liquirizia, olio EVO di Puglia Igp Guglielmi e basilico, sarà proposta in abbinamento a un drink ideato su misura.

Sempre mercoledì 13 luglio, da Glory POP in via Fratelli Bronzetti 9, va in scena «La Bolla per Glory Pop», una cena speciale che porta qui uno dei nomi più interessanti della nuova scena: Simone De Gregorio, pizzaiolo alla guida de La Bolla di Caserta e maestro di impasti contemporanei e cotture innovative.

Per l'occasione, De Gregorio firma con il team di Glory Pop un percorso gastronomico pensato per raccontare il dialogo tra pizza e vino: dall'entrée di benvenuto ai due antipasti, passando per quattro diverse interpretazioni di pizza fino al pre-dessert e al dessert, ogni portata è accompagnata da una selezione di vini studiata ad hoc.