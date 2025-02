"Un'orgia con 22 uomini...". La rivelazione della pornostar sul calciatore

La pornostar Bonnie Blu in un'immagine tratta dalla sua pagina Instagram

Gli scandali nel mondo del calcio sono una cosa abbastanza frequente, anche se ci sono degli argomenti che in questo ambito sono ancora tabù come quello dei calciatori gay.

Scandalo via podcast

A portare alla luce un fatto davvero insolito ci ha pensato la pornostar Bonnie Blue parlando nel podcast One Night with Steiny. “ Ho ricevuto un messaggio da un calciatore - ha spiegato - e c'era scritto: 'ho sentito che hai fatto sesso con 22 ragazzi in una notte. Sono piuttosto geloso ". L'argomento è poi proseguito senpre in toni abbastanza piccanti. Bonny ha quindi risposto: “ Geloso di cosa che io sia stata con 22 ragazzi?'. Lui mi ha spiazzata: 'No geloso perché voglio che mi organizzi un’orgia con 22 ragazzi'" .

Questo ha fatto capire a Bonny che si trattava sicuramente di un calciatore gay: " Sono rimasta stupita - ha detto - perché ovviamente nel calcio la gente non pensa assolutamente che ci siano gay o bisessuali. Penso che questo calciatore sia infatti un gay represso ”.

La confidenza "piaccante"

La pornostar ha poi continuato: " La cosa che mi ha scioccato, è il fatto che non eravamo amici, ma nonostante questo mi ha fatto questa confidenza in maniera molto seria, non stava affatto scherzando. Non nego di essere rimasta un po' interdetta perché avevo frainteso quello che lui voleva chiedermi. Pensavo volesse fare sesso con me, in realtà quello che desiderava era solo che gli organizzassi un'orgia ".

Chi è Bonnie Blu

Si tratta di una pornostar 25enne che è stata a letto con più di 1.000 uomini in un solo giorno, superando il record di Lisa Sparks (919 uomini). Questa sfida che considerare "particolare" è dir poco, era stata organizzata all'interno di una lussuosa villa londinese dove per "l'evento" si era formata una lunga fila di uomini che prendeva tutti i corridoi e le scale, in attesa del proprio turno, proprio come succede dal medico o più banalmente al supermercato.

Bonnie, che ha assunto degli antidolorifici per portare a termine quella che lei considera una “impresa”, ha dichiarato di essersi sentita bene dopo: “ Ero un po’ stanca, ma come ci si può sentire stanchi dopo 12 ore di attività fisica “ e ha chi

Questo è il problema più grande. Ma scelgo di farlo e sono felice. Conosco i rischi, devo sottopormi a test regolarmente

le ha chiesto se non temesse di contrarre qualche malattia ha risposto candidamente: “”.