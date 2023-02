"Un messaggio letto da Amadeus". Salta il video di Zelensky a Sanremo

Alla fine, il presidente ucraino Zelensky non sarà a Sanremo. Contrariamente a quanto era stato annunciato, non ci sarà alcun collegamento video con il presidente Volodymyr Zelensky. Ma in qualche modo il leader ucraino sarà al teatro Ariston. Sarà Amadeus a farsi portavoce di un suo messaggio, che sarà letto in diretta nella serata finale del festival di Sanremo. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa di poche ore fa per bocca del direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

" Siamo in contatto con più colloqui al giorno con l'ambasciatore ucraino e siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente che non invierà un video ma un testo che sarà letto da Amadeus ", ha spiegato Coletta rispondendo a una domanda diretta dei cronisti presenti in sala stampa. Non c'è, però, ancora chiarezza sul contenuto del messaggio inviato da Zelensky.

A fare marcia indietro sarebbe stato lo stesso presidente ucraino, che avrebbe preferito una nota come ha riferito Coletta: " L'ambasciatore ucraino il pomeriggio del 2 febbraio ci ha detto che avrebbe preferito inviare un testo da far leggere ad Amadeus invece che un video". L'annuncio arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Amadeus, che aveva rivendicato l'ospitata di Zelensky dopo le polemiche scatenatesi subito dopo l'annuncio . "Deve essere un messaggio di pace. Comprendo che possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili" , aveva detto pochi giorni prima di conoscere le volontà del presidente ucraino circa il suo intervento sulla tv italiana.

Nessuna censura sul messaggio