Sbarcato sulla Luna il primo lander privato. Odysseus riporta gli Usa sul satellite naturale della terra

L'allunaggio è avvenuto 23 minuti dopo la mezzanotte italiana, quando il lander Odysseus dell'azienda texana Intuitive Machine, dopo qualche manovra, è atterrato sulla superfice lunare. Si tratta del primo nella storia fatto con un mezzo privato e il primo statunitense dai tempi della missione Apollo 17 del 1972.

52 anni dopo gli USA di nuovo sulla luna

Una prima assoluta nella storia dell'era spaziale e segna anche il ritorno di un veicolo americano sulla Luna dopo 52 anni. Odysseus è entrato nell'orbita lunare il 21 febbraio, dopo aver percorso un milione di chilometri. La manovra di allunaggio si è svolta come previsto, anche se inizialmente non si riusciva a ricevere il segnale. Dopo qualche tentativo questo è arrivato insieme alla grande soddisfazione: " Possiamo confermare senza dubbio che il nostro veicolo è sulla superficie della Luna e che stiamo trasmettendo ", ha detto il direttore di volo Tim Crain.

"Odysseus ha una nuova casa"

Non sono mancati i problemi tecnici che stavano per far fallire la missione ancor prima dell'allunaggio. I laser di Odysseus, che avrebbero dovuto calcolare l’altitudine e la velocità del velivolo, non funzionavano correttamente. Il team di controllo del volo dell’azienda ha quindi dovuto attivare un sistema laser sperimentale della NASA e il lander ha fatto un giro supplementare intorno alla Luna per avere il tempo di effettuare il cambio, e alla fine è atterrato vicino al cratere Malapert A, a circa 300 chilometri dal polo Sud lunare. Questo cratere, dal diametro di circa 69 chilometri, è vicino al massiccio di Malapert, una dei 13 siti considerati per la missione Artemis III della Nasa.

Intuitive Machines è diventata così la prima azienda privata a realizzare un atterraggio lunare. L'altra, sempre statunitense, Astrobotic Technology, ci aveva provato a gennaio 2023, ma non è mai riuscita a raggiungere la Luna e il lander era così precipitato sulla Terra. Allo stesso modo avevano fallito anche Hakuto-R M1 della giapponese Ispace nel 2023 e Beresheet, dell'azienda israeliana SpaceIL nel 2019.

L'obiettivo del Lander

Anche Odysseus, come era accaduto per il lander Peregrine della Astrobotic, è finanziato in parte dal programma varato nel 2018 dalla Nasa per i voli commerciali, il Commercial Lunar Payload Services e, come l'altra missione, ha a bordo sei strumenti della Nasa, il cui obiettivo è raccogliere dati utili alla pianificazione delle future missioni del programma Artemis, destinato e portare nuovamente degli astronauti sulla Luna. Sono 5 attualmente i Paesi che hanno fatto posare un loro veicolo sulla Luna: dopo gli Stati Uniti sono riusciti ad allunare Russia, Cina, India e Giappone.