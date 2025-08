Basket femminile, sex toys lanciati in campo: la rabbia delle giocatrici

Sex toys lanciati in campo durante le partite di basket femminile professionistico negli Stati Uniti. È successo due volte in una sola settimana nella WNBA, la lega americana di basket femminile, e le giocatrici sono esplose: “ È una totale mancanza di rispetto. Chi fa queste cose deve solo crescere ”. L’episodio più recente è avvenuto venerdì sera durante la gara tra Golden State Valkyries e Chicago Sky, giocata alla Wintrust Arena di Chicago. Un sex toy verde brillante è stato gettato dagli spalti nel corso del terzo quarto, finendo vicino a uno dei canestri mentre le Sky erano in attacco. L’arbitra ha interrotto il gioco per calciare via l’oggetto e farlo rimuovere.

Le reazioni delle giocatrici

Le protagoniste del campo non sono rimaste in silenzio. Elizabeth Williams, centro delle Chicago Sky, ha commentato: “ È davvero immaturo. Non capisco il senso di questi gesti. È una mancanza di rispetto ”. Dura anche la reazione di Isabelle Harrison (New York Liberty), che ha scritto su X: “ Sicurezza dell’arena?! Pronto??! Per favore, fate di meglio. Non è divertente. Non lo è mai stato. Lanciare qualsiasi cosa in campo è pericoloso ”. Sulla stessa linea Sophie Cunningham (Indiana Fever): “ Smettete di lanciare dildo in campo… farete male a una di noi ”.

Un precedente pochi giorni prima

L’episodio non è isolato. Solo tre giorni prima, un sex toy era stato lanciato in campo durante un’altra partita delle Valkyries, stavolta contro le Atlanta Dream, alla Gateway Center Arena in Georgia. In quell’occasione, l’individuo responsabile è stato identificato, arrestato e bandito dalla Lega.

La posizione della WNBA

La WNBA ha dichiarato che chiunque verrà

a compiere gesti simili sarà perseguito penalmente e escluso dagli eventi della Lega. La priorità, ribadiscono dalla dirigenza, èe rispetto per atlete, staff e pubblico.