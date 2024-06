All'asta abiti e computer. Prezzi da capogiro per il "tesoro" di Steve Jobs

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo star del pop o divi cinematografici, l'11 luglio andranno all'asta in un evento chiamato History and Technology, alcuni oggetti appartenuti a Steve Jobs creatore e fondatore di Apple. La vendita organizzata da Julien's Auctions, sarà un vero e proprio evento per i milioni di appassionati della "mela", ma soprattutto per i grandi collezionisti di oggetti iconici, che da previsioni porteranno le quotazioni dei pezzi a prezzi stellari.

Cosa verrà messo all'asta

Secondo il comunicato della casa d'aste, verranno battuti alcuni abiti di Jobs che il ceo ha indossato in particolari occasioni, oltre ad un computer Lisa 2/10 (poi diventato Macintosh XL), che è l'oggetto, secondo previsione, su cui si concentreranno le offerte maggiori. Andando nel dettaglio, per quanto riguarda i vestiti, il pezzo più importante sarà un abito Brioni indossato dal fondatore di Apple sia sul palco dell'evento di presentazione del Macintosh, ma anche nell'iconica foto realizzata da Bernard Gotfryd, per la campagna pubblicitaria.

Il vestito indossato per la prima volta circa 40 anni fa, partirà da una base d'asta di 10mila dollari, ma secondo gli esperti il suo prezzo lieviterà e potrebbe raggiungere la ragguardevole cifra di 300mila. Oltre a questo, venduta separatamente, anche la cravatta del completo Brioni che sembra però non aver entusiasmato tanto gli appassionati visto che partirà dalla cifra di 150 dollari.

Gli altri capi d'abbigliamento

Tra gli altri vestiti e accessori appartenuti a Jobs ci sarà anche una cravatta Ralph Laurent, una cravatta Wiles Bashford, un farfallino Perry-Ellis a pois, una borsa porta abiti in pelle di Hartmann Luggage e un abito DiMitri Couture.

Il computer

Oltre agli abiti in vendita anche un Macintosh XL, in precedenza lanciato sul mercato come Apple Lisa 2/10 e poi ribattezzato per sfruttare il successo del brand Macintosh. Questo è uno degli oggetti che saranno sicuramente più richiesti con una base d'asta che non è stata ancora confermata. Il computer è completo anche di mouse e cavi dell'epoca, un oggetto che un vero appassionato non si lascerà sicuramente sfuggire.

Gli oggetti più ricercati di Apple

L'asta nasce anche dopo la grande richiesta del mercato di oggetti di tecnologia che hanno rappresentato un enorme passo avanti per l'umanità. Apple ha sicuramente segnato e cambiato il nostro mondo e gli appassionati fanno qualsiasi cosa per accaparrarsi queste vere e proprie icone.

Tra gli oggetti più

ricercati, il sistemaprodotto in pochi esemplari, ma soprattutto i prototipi della casa, modelli di mouse non messi poi in produzione, contratti, appunti e cosa da non credere, i gadget vintage di Apple.