Taylor Swift e Travis Kelce si sposano: l’annuncio romantico su Instagram

Taylor Swift e Travis Kelce hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento con una serie di foto su Instagram che mostrano la proposta di matrimonio. L’annuncio mette fine alle voci su una presunta relazione "di facciata"

(Foto Instagram)
(Foto Instagram)
Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente fidanzati. Dopo due anni di relazione, la popstar e il campione dei Kansas City Chiefs hanno annunciato il loro fidanzamento con una serie di foto pubblicate su Instagram, in cui si vede Travis inginocchiato con l’anello di fronte a una raggiante Taylor.

La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno”, ha scritto la cantante nella didascalia, confermando così in modo ironico e affettuoso la proposta di matrimonio tanto attesa dai fan.

Fine delle polemiche

L’annuncio mette fine alle voci, mai del tutto scomparse, secondo cui la loro storia sarebbe stata orchestrata a tavolino per motivi pubblicitari. Al contrario, la loro relazione ha seguito un percorso naturale, iniziato nell’estate del 2023, quando Kelce aveva assistito a una tappa dell’Eras Tour a Kansas City.

In un episodio del podcast New Heights condotto con il fratello Jason, Travis aveva raccontato la sua prima (deludente) esperienza con la cantante: “Sono rimasto deluso dal fatto che non parli prima o dopo i concerti per conservare la voce per le 44 canzoni. Ci sono rimasto male per non aver potuto darle uno dei braccialetti dell’amicizia che avevo fatto per lei”.

La storia

È poi sbocciata rapidamente e, a partire da settembre 2023, è diventata pubblica. Taylor, nominata Persona dell’Anno 2023 dal Time, è stata spesso avvistata nel box dei Chiefs durante le partite della NFL, accanto alla famiglia Kelce e ad amici selezionati. Travis, da parte sua, ha ricambiato il supporto partecipando a numerosi concerti della compagna, fino a fare una sorprendente apparizione sul palco durante una tappa londinese del tour.

Negli ultimi mesi, la coppia aveva scelto di mantenere un basso profilo, ma la scorsa settimana Taylor è riapparsa a sorpresa nel podcast del futuro marito, annunciando l’uscita del suo dodicesimo album The Life of the Showgirl, in arrivo il 3 ottobre.

L’episodio ha fatto registrare numeri da record: 1,3 milioni di spettatori su YouTube in meno di 24 ore, un primato per la piattaforma.

Ora, con l’anello al dito e il sorriso sulle labbra, Taylor e Travis si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Questa volta, con le promesse nuziali.

