Taylor Swift e Travis Kelce si sposano: l’annuncio romantico su Instagram

Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente fidanzati. Dopo due anni di relazione, la popstar e il campione dei Kansas City Chiefs hanno annunciato il loro fidanzamento con una serie di foto pubblicate su Instagram, in cui si vede Travis inginocchiato con l’anello di fronte a una raggiante Taylor.

“ La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno ”, ha scritto la cantante nella didascalia, confermando così in modo ironico e affettuoso la proposta di matrimonio tanto attesa dai fan.

Fine delle polemiche

L’annuncio mette fine alle voci, mai del tutto scomparse, secondo cui la loro storia sarebbe stata orchestrata a tavolino per motivi pubblicitari. Al contrario, la loro relazione ha seguito un percorso naturale, iniziato nell’estate del 2023, quando Kelce aveva assistito a una tappa dell’Eras Tour a Kansas City.

In un episodio del podcast New Heights condotto con il fratello Jason, Travis aveva raccontato la sua prima (deludente) esperienza con la cantante: “S ono rimasto deluso dal fatto che non parli prima o dopo i concerti per conservare la voce per le 44 canzoni. Ci sono rimasto male per non aver potuto darle uno dei braccialetti dell’amicizia che avevo fatto per lei ”.

La storia

È poi sbocciata rapidamente e, a partire da settembre 2023, è diventata pubblica. Taylor, nominata Persona dell’Anno 2023 dal Time, è stata spesso avvistata nel box dei Chiefs durante le partite della NFL, accanto alla famiglia Kelce e ad amici selezionati. Travis, da parte sua, ha ricambiato il supporto partecipando a numerosi concerti della compagna, fino a fare una sorprendente apparizione sul palco durante una tappa londinese del tour.

Negli ultimi mesi, la coppia aveva scelto di mantenere un basso profilo, ma la scorsa settimana Taylor è riapparsa a sorpresa nel podcast del futuro marito, annunciando l’uscita del suo dodicesimo album The Life of the Showgirl, in arrivo il 3 ottobre.

L’episodio ha fatto registrare numeri da record: 1,3 milioni di spettatori su YouTube in meno di 24 ore, un primato per la piattaforma.

Ora, con l’anello al dito e il sorriso sulle labbra, Taylor e Travis si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Questa volta, con le promesse nuziali.