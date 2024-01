"I bianchi sono razzisti". È bufera sul corso universitario americano

È polemica negli Stati Uniti sul corso di orientamento universitario "woke" promosso dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università del Wisconsin. Durante il seminario (obbligatorio) agli studenti del primo anno è stato detto da uno dei relatori che " non esistono persone bianche eccezionali ", che il " daltonismo può negare le esperienze di vita, le norme e i valori culturali delle persone di colore " e che, naturalmente, i bianchi sono intrinsecamente razzisti, mentre le minoranze, al contrario, non possono nutrire dei pregiudizi di alcun tipo. È l'antirazzismo liberal diffuso nelle Università degli Stati Uniti dai docenti della sinistra radicale che promuovono la controversa "Teoria critica della razza": " Dicendo che non siamo diversi, che non vedete il colore, dite anche che non vedete la vostra 'bianchezza'. Questo nega l'esperienza di razzismo delle persone di colore e la vostra esperienza di privilegio ", si legge sull'opuscolo distribuito durante il seminario. La conferenza, della durata di due ore, è stata tenuta da un educatore " alla giustizia sociale ", il professor Joey Oteng.

Bufera sul corso woke in Wisconsin

Il seminario fa parte dei discussi programmi "Dei" (acronimo che sta per " diversity, equity, and inclusion ", diversità, equità ed inclusione), adottati da università e aziende e già nel mirino dei governatori conservatori come Ron DeSantis in Florida e Greg Abbott in Texas che li hanno definiti "illegali" e contrastati in ogni modo. Corsi che più che formare, rappresentano una sorta di indottrinamento forzato, basato su "teorie" ultra-progressiste senza capo né coda. Un portavoce della Facoltà di Legge ha spiegato alla testata The Federalist che il seminario rientra trai compiti delle scuole di legge che forniscono ai loro studenti corsi e formazione su " pregiudizi, competenze interculturali e razzismo ". Alle matricole che hanno frequentato il seminario tenuto da Oteng è stato sottoposto un sondaggio altrettanto controverso, nel quale si chiedeva agli studenti di esprimersi sulle tematiche legate al razzismo e alle minoranze. Gli studenti della Facoltà di legge sono stati chiamari a rispondere alla domanda " se le persone di colore possono essere razziste ": la risposta "giusta", naturalmente, era una sola, "no".

"Le persone di colore non possono essere razziste"