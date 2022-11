Le accuse dell'ex e le bugie sui figli: cosa c'è dietro il caso Julia Elle (Disperatamente mamma)

Tradire la fiducia dei propri follower è l'errore più grande che un blogger o un influencer possa fare. Lo sa bene Julia Elle, meglio conosciuta come Disperatamente mamma, che nelle ultime ore è finita al centro di una bufera social per avere raccontato per anni una storia personale diversa dalla realtà. Niente di male visto che si tratta della vita privata, se non fosse per il fatto che su quella vita Julia Elle ha basato tutta la sua storia social scrivendo libri (cinque) e diventando un volto popolare da migliaia di euro di sponsorizzazioni.

Chi è Julia Elle, Disperatamente mamma

Julia Elle - classe 1988 originaria di Torino - è una blogger, attrice e autrice famosa sui social come Disperatamente mamma. Nel 2016, quando scopre di essere incinta della prima figlia, Chloe, lascia la carriera di cantante e apre il suo canale Youtube, dove racconta la vita di una mamma imperfetta con ironia e sarcasmo. I suoi video divertenti diventano ben presto virali e Julia Elle conquista la popolarità. Piovono sponsorizzazioni da brand di prodotti per mamme e bambini e arriva la proposta per scrivere il suo primo libro "Disperata & felice. Diario segreto di una mamma" e poi a seguire pubblica altri quattro volumi, l'ultimo dello scorso anno.

Nei suoi libri e sui social network Julia Elle ha raccontato la sua difficile vita coi figli: di come si è rialzata quando è stata lasciata dal compagno Paolo, di come è stato difficile crescere una figlia da sola e poi dell'arrivo del secondo bambino, Chris, nato dopo una notte di follia proprio con l'ex. Un bambino che lei ha cresciuto da sola fino all'incontro con l'attuale compagno Riccardo. Nei suoi libri e nei video social di Julia, Paolo è sempre apparso. Nonostante la loro storia fosse finita, l'uomo è sempre stato presente nella vita dei figli, ma nelle ultime ore il "castello" costruito dalla blogger è venuto giù.

Lo scoppio del caso

Alcuni follower hanno notato alcune discrepanze tra il racconto fatto da Julia Elle durante un'ospitata a Vieni da me da Caterina Balivo e quanto raccontato invece nel suo primo libro autobiografico. In tv la blogger ha detto di essere stata abbandonata dal compagno Paolo quando Chloe era piccola (" Non mi amava più ", scrive nel libro), di essere stata costretta a crescere la bambina da sola e di essere stata abbandonata una seconda volta dopo la notte di passione, dove è stato concepito Chris. Nel suo romanzo invece Julia Elle racconta che Paolo le ha spezzato sì il cuore, ma che complice una festa i due si sono riavvicinati: " Un bicchiere di troppo e abbiamo fatto Chris. Giuro. E va benissimo così perché non potrei vivere senza il mio polpetta adorato" . Per anni la community di Disperatamente mamma ha attaccato Paolo per averla abbandonata con due figli e lui, stanco delle accuse, ha detto la sua verità sui social network.

La versione di Paolo Paone

Paolo Paone, produttore musicale e digitale che da anni collabora con Francesco Facchinetti, ha affidato a Instagram un lungo messaggio di sfogo, nel quale ha svelato - a sorpresa - di non essere il padre di Chris e di avere assecondato l'ex compagna nel suo racconto: " Non ho mai fatto proclami sui social ma, oggi, in considerazione del fatto che alcuni aspetti della mia vita privata hanno assunto connotati pubblici, mi vedo costretto a questa dichiarazione così da fare chiarezza e sciogliere alcuni spiacevoli equivoci che mi vedono, mio malgrado, coinvolto. Scelgo, pertanto, di rispondere, pubblicamente, una volta per tutte, agli interrogativi che mi vengono continuamente posti circa il fatto che io sarei/sarei stato un padre manchevole nei confronti del mio secondo genito. Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti poiché non sono il suo padre biologico ". A stretto giro è arrivata anche la conferma della sorella dell'uomo, che ha difeso il fratello raccontando una seconda verità: " Per anni sei stato descritto come uno che ha abbandonato una donna in attesa di suo figlio, quando in realtà hai ripreso in casa la mamma di tua figlia gravida di un altro, perché in difficoltà. Sei un grande uomo e padre ".

La versione di Julia Elle

Messa alle strette dall'ondata mediatica che l'ha travolta, Disperatamente mamma ha raccontato la sua verità attraverso alcuni video social, nei quali ha accusato l'ex compagno di mancanze e violenze: " Volevo tutelare i miei figli, ma a questo punto devo dire la verità. Quello che ho raccontato nei miei libri è una versione che non voleva mettere nelle mani di chiunque la complessità e le fatiche che la storia di Chloe e Chris porta con sé. Il padre di Chloe è sempre stato violento e ci ha fatto vivere un inferno, finché non siamo riuscite a scappare". La blogger ha parlato di insulti, urla e addirittura minacce di morte e proprio un episodio clou l'avrebbe convinta a lasciarlo : "Mi ha puntato un coltello da cucina alla gola e guardando Chloe ho capito che se lo avesse fatto davvero non avrei più potuto difenderla ".