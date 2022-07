Le femministe amano gli alpini, schiaffo alla Carrà: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Ciao Boris

Boris Johnson si è dimesso dalla carica di Primo Ministro del Regno Unito. Tra i motivi – apparenti – delle sue dimissioni la famosa “festa” durante la quarantena e l'episodio in cui un suo stretto collaboratore ha palpeggiato due uomini. In questo rigurgito puritano che ha invaso il mondo oramai l'unico che potrebbe rimanere al potere è Ned Flanders.

Non è sempre Nadal

E così Rafa Nadal si è ritirato prima di disputare la semifinale di Wimbledon a causa dei dolori dovuti al suo infortunio alla zona addominale. Per questo quello che sarebbe dovuto essere il suo sfidante, Nick Kyrgios, quarantesimo nella classifica ATP, andrà direttamente in finale. Si può dire che ha ricevuto in anticipo un regalo di Nadal.

Caramello o cioccolato?

È uscito il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Lola Ìndigo, pronto a diventare il tormentone dell'estate. Elettra non si tocca, è un'icona italiana. Ma qualcuno ha capito a cosa fa riferimento il parallelo di caramello e cioccolato? Ha un significato che trascenda l'idea che si tratti di due dessert? Chi ha una risposta si faccia sentire.

Lo schiaffo dell'Italia a Raffaella Carrà

E a proposito di musica, un anno fa se ne andava Raffaella Carrà, una delle icone più meravigliose dell'Italia che abbiamo alle spalle. Peccato solo che l'Italia che invece abbiamo davanti riesca a fare brutta figura persino con un'artista scomparsa. È infatti stata la Spagna a dedicare per prima una piazza a Raffaella, a Madrid, pochi giorni fa. Speriamo che Roma salga sul podio almeno per seconda.

L'irresistibile amore delle femministe per gli alpini

E ora che è stata chiesta l'archiviazione per la denuncia delle iperfemministe agli alpini – e si è finalmente dato uno stop a quell'insopportabile propaganda piena di odio e menzogna – forse è proprio Raffaella a spiegarci che in realtà sotto c'era altro: “Tante volte l'incoscienza/ È la strada della virtù/ Litigare, litigare/ Per amarsi sempre di più”.

Lumache giganti

In Florida è scattata la quarantena per un'invasione di lumache africane giganti. Sembra un film di fantascienza invece è cronaca di questi giorni. E per fortuna che Roma è già concentrata a pensare all'invasione dei cinghiali, perché se andassimo a guardare cosa c'è dentro i gusci dei palazzi del potere torneremmo tutti in quarantena perpetua.

A Siena torna il Palio

Non è iniziato proprio nel migliore dei modi, almeno a sentire il commento di Aceto, lo storico fantino vincitore di 14 edizioni, ma la buona notizia è che dopo due anni di fermo dovuti al COVID anche il Palio di Siena è ritornato. Segno che la storia, per chi la sa incarnare, non si può mai fermare.

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati anche: Orietta Berti, Alberto Genovese, Iron Maiden, anidride carbonica acqua frizzante, Comune di Bugliano lancio del gatto, cast di Ricatto d'Amore.