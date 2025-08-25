Avaria per una nave di Msc Crociere: bloccate a bordo oltre 8mila persone

Dalle ore 7.25 di questa mattina, lunedì 25 agosto 2025, la nave "Msc World Europa" è ferma a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza a seguito di una avaria di natura tecnica ai motori.

A bordo della nave da crociera, in navigazione da Genova a Napoli, ci sono 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio). La situazione sull’imbarcazione, ha annunciato la Guardia Costiera, al momento risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo.

Due rimorchiatori sono già partiti dai porti di Gioia Tauro e di Napoli per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto della città partenopea. Tecnici specializzati della Compagnia, ha sottolineato ancora la Guardia Costiera, stanno raggiungendo la nave per effettuare le verifiche a bordo per risolvere l'avaria.

In zona sono state inoltre inviate a scopo precauzionale la motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e a motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli. È inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera.

Ildella Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l'evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l'armatore.