Al cinema sta per arrivare Diabolik: tutte le curiosità

C’è grande attesa per la proiezione della versione cinematografica di Diabolik. Dal 16 dicembre prossimo il “figlio” delle sorelle Angela e Luciana Giussani sarà in tutte le sale con la direzione dei Manetti Bros. Il Re del Terrore è il primo numero a fumetti che ne ha consacrato la nascita nel 1962. Da allora Diabolik ha conquistato diverse migliaia di lettori con le sue vicende legate a furti di grande valore. Nessuna misura di mezzo pur di raggiungere il proprio obiettivo: il criminale dal pugnale veloce non esita ad uccidere personaggi a se scomodi prendendo in alcuni casi anche il posto con delle maschere e travestimenti perfetti. L’unico uomo capace di intralciare il suo cammino mettendolo qualche volta in difficoltà è l’ispettore Ginko. Solo l’incontro con Eva Kant fa scoprire al criminale di essere un uomo in grado di amare e anche profondamente.

Il primo incontro tra i due dovrebbe essere proprio il fulcro del film, sulle tracce del terzo numero della serie originale del fumetto dal titolo “L’arresto di Diabolik”. Intanto dal trailer ufficiale della pellicola portata in sala da 01 Distribution è possibile già vedere un cast interessante con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea nelle vesti di, rispettivamente, Diabolik, Eva Kant e l’ispettore Ginko. Fra gli attori, tutti italiani, ci saranno anche Claudia Gerini, Serena Rossi e Alessandro Roja. La trama del film è ambientata negli anni 60 a Clerville, luogo inventato dalle sorelle Giussani dove il Re del Terrore commette diversi furti seminando puntualmente la polizia. Poi l’arrivo dell’affascinante Eva kant in città con al seguito il diamante rosa ereditato dal marito che farà gola a Diabolik. Sarà proprio durante il tentativo di rubare quel bene dall’inestimabile valore che il criminale incrocerà per la prima volta lo sguardo di quella che diventerà la sua compagna di vita.

Da lì non mancheranno le sorprese e i colpi di scena che terranno gli spettatori incollati al grande schermo per 1 ora e 42 minuti. Iniziate il 30 settembre del 2019, le riprese sono state tutte girate in Italia tra Courmayeur, Bologna, Milano, Trieste e Mezzano. La colonna sonora è curata da Pivio e Aldo De Scalzi e non mancheranno due canzoni originali interpretati da Manuel Agnelli. Una bella scommessa quella dei Manetti Bros che hanno deciso di dar vita ad uno dei loro fumetti preferiti sui grandi schermi dopo l’unico precedente del 1968. Dietro la regia di Mario Bava, in quel caso il film riprendeva alcuni episodi dei fumetti come ad esempio quelli dei numeri Sepolto vivo, Lotta disperata e L’ombra nella notte. A interpretare Diabolik ed Eva Kant erano rispettivamente gli attori John Phillip Law e Marisa Mell.