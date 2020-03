Pixar, in Onward ci sarà il primo personaggio apertamente gay

Ormai anche l'intrattentimento per i più piccoli si è piegato alla moda del politicamente corretto e alla politica dell'identità, frutto dell'ossessione per i diritti civili e dell'esaltazione vittimistica delle minoranze. Un indottrinamento al politically correct che passa anche attraverso i film d'animazione. È in uscita il 16 aprile il nuovo film Disney-Pixar Onward - Oltre la Magia, recentemente presentato a Roma alla presenza del regista Dan Scanlon (Monsters University, Cars - Motori ruggenti, Tarzan 2) e dei doppiatori Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona e, ebbene sì, David Parenzo.

La nuova pellicola targata Disney-Pixar è ambientata in un immaginario mondo fantastico, e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot. I due abitano un universo fantastico, ricco di draghi e altre strane creature. I due protagonisti, affascinati dalla magia, una volta compiuti entrambi sedici anni ricevono dalla madre un dono molto particolare, che il padre morto aveva riservato per loro: un bastone magico. In allegato c'è anche un messaggio scritto da papà elfo, che li incarica di compiere una preziosa missione: i ragazzi dovranno trovare l'incantesimo che riporterà in vita per un giorno il loro genitore.

Cosa c'entra, dunque, il politicamente corretto? In Onward - Oltre la Magia la Pixar ha inserito il primo personaggio apertamente gay, un ufficiale di polizia lesbica, Specter, doppiato nella versione originale dall'attrice e scrittrice Lena Waithe. " La figlia della mia ragazza mi ha fatto strappare i capelli " afferma ad un certo punto del film Specter, alludendo alla sua partner. Lena Waithe, peraltro, è un'attrice dichiaratamente lesibca, famosa per aver partecipato alla serie televisiva Master of None e aver recitato nel film di Steven Spielberg Ready Player One: l'anno scorso si è sposata a San Francisco con la sua fidanzata di lunga data Alana Mayo, salvo poi essersi separata all'inizio di quest'anno. " È semplicemente successo ", ha dichiarato il produttore del film, Kori Rae, a Yahoo Entertainment. " La scena, quando l'abbiamo scritta, era in qualche modo adatta e apre un po' il mondo, ed è quello che volevamo ". " Abbiamo voluto personaggi realistici, che rappresentassero tutte le diversità " ha sottolineato Dan Scanlon, regista di Onward - Oltre la magia, durante la presentazione romana del film.