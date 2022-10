"Wanda? Non pagatela". Ecco cosa c'è (davvero) dietro la frase di Mauro Icardi

Che fine ha fatto Mauro Icardi? Mentre Wanda Nara esterna le sue "paure" per l'atteggiamento pressante dell'ex marito nonostante l'annuncio della separazione, dell'attaccante argentino si sono perse le tracce. Sui social network Mauro latita da ormai due giorni, da quando cioè Wanda è tornata a Istambul dopo un mese passato in Sudamerica. Ufficialmente Icardi è impegnato con il Galatasaray, ma sembra che il suo silenzio social sia più dovuto a una strategia dopo gli ultimi giorni passati a lavare i panni sporchi in piazza. Di sicuro non pensa alla vendetta o almeno non quella di cui si parla sui media turchi e sudamericani. Nelle scorse ore si è diffusa la notizia che Maurito avrebbe bloccato l'assegno, che il Galatasaray deve versare a Wanda per il suo trasferimento in Turchia. Una commissione da un milione di euro, che la Nara dovrebbe ottenere in quanto procuratrice di Icardi, e che lo sportivo, però, non ha mai bloccato. " Non corrisponde alla verità" , ha fatto sapere la società turca attraverso il sito Hurriyet.com.tr, che ha smentito l'indiscrezione. Quale sarà dunque la prossima mossa di Mauro?

Alex Belli torna a far parlare di sè. Anche se è lontano dal Grande fratello vip la sua presenza non schioda dalla Casa. L'attore, fautore dell'amore libero e dei triangoli sentimentali, avrebbe fatto una proposta indecente a Antonella Fiordelisi. L'influencer lo ha rivelato durante una chiacchierata goliardica nel loft di Cinecittà, dove lo scorso anno Belli fu protagonista. Vista l'insistenza di alcuni coinquilini, curiosi di conoscere dettagli privati della vita di Alex e Delia - dei quali la Fiordelisi è amica - Antonella non si è fatta problemi ad ammettere, che Belli ha provato a coinvolgerla nelle sue fantasie sessuali: " Alex Belli e Delia mi hanno proposto una cosa a tre e gli ho detto di no". Del resto Antonella è bellissima, ma a lei piace l'amore classico: "Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna, gli farò sapere ". Se ne faccia una ragione Belli.