Dall'onorevole Brambilla un premio per i volontari ambientalisti dell'emergenza Covid

Sabato 25 settembre, nel parco Montanelli di Milano alla presenza dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla, si è svolta la cerimonia di consegna di un riconoscimento, in segno di gratitudine, a nome di tutti coloro che amano gli animali per tutti i volontari Leidaa che, nel periodo caldo della pandemia, hanno continuato a offrire supporto alle famiglie delle persone colpite dal Covid. Sono circa 1500 le persone che durante il lockdown, e anche dopo, si sono impegnate con grande spirito di sacrificio per garantire le cure e l'accudimento degli animali delle persone ricoverate a causa del Covid o che erano costrette in isolamento.

L’onorevole Brambilla ha ricordato che l’iniziativa Leidaa per emergenza Covid è stata avviata fin dalle prime fasi del lockdown a marzo del 2020. “ Sono molto orgogliosa del grande lavoro svolto dalla nostra Lega italiana difesa animali e ambiente e dai nostri generosi volontari. Una volta di più il mondo del volontariato si dimostra indispensabile per sostenere le comunità al fianco delle istituzioni ", ha dichiarato Michela Vittoria Brambilla durante una cerimonia festosa nel rispetto nelle norme contro il contagio.

" Subito Leidaa si è messa a disposizione di tutti coloro che, dividendo la propria casa con uno o più animali d’affezione, si trovavano in quarantena, in isolamento domiciliare o ricoverati, comunque impossibilitati a prendersene cura. Da allora gli operatori di Leidaa fanno fronte alle esigenze delle famiglie colpite dal Covid: 'passeggiate' per i cani di persone malate o in quarantena, cani e gatti (e pet di tutte le specie) presi in carico perché i proprietari non potevano occuparsene o non sono sopravvissuti, trasferimenti e adozioni, pasti e interventi sanitari donati agli animali di persone in difficoltà ", ha proseguito l'onorevole rivolgendosi ai numerosi partecipanti.

L'impegno dell'associazione è stato importante nel corso dell'ultimo anno e mezzo e non si è esaurito: " L'iniziativa Leidaa per emergenza Covid ha coinvolto tutta l'associazione e le sue numerose sezioni territoriali, dal Veneto alla Sicilia: sono state decine di migliaia le richieste dei cittadini alle quali l'associazione ha dato risposta, migliaia le passeggiate quotidiane che i nostri volontari hanno svolto con gli animali di chi era in isolamento o quarantena e centinaia gli animali presi in carico (di cui il 30% tornati a casa, il 50% fatti adottare e il 20% ancora in carico dei nostri volontari). La rete solidale Leidaa continuerà ad operare a servizio delle fasce più deboli della popolazione e di chi si troverà in difficoltà, saremo sempre a fianco di chi possiede un animale, aiutandolo e sostenendolo anche e soprattutto nei momenti più difficili perché sia garantito a tutti il diritto di amare i propri piccoli a quattro zampe ".