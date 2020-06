"Leary è pazzo. Distribuisce allucinogeni alla gente totalmente impreparata"

Caro Brion, lo spettacolo qui è frenetico. Leary è un pazzo scatenato. Distribuisce funghi allucinogeni a guardarobiere, tassisti, camerieri, di fatto a chiunque si trovi nei paraggi. Comunque io e Gerald Heard abbiamo deciso di non prendere più alcun fungo per nessun motivo. Heard è certamente la persona più intelligente e onesta implicata in questo affare. Ha fatto un gran discorso al simposio sull'LSD e le manifestazioni paranoiche. L'ultima barriera: il panico. Al dio Pan. Mi sono dato da fare perché tutto filasse liscio anche per me, aiutato da due joints. Alla fine l'intero simposio è venuto fuori molto bene.

Comunque la situazione non è male. Come minimo, ho una stanza per lavorare e ci sarebbe molto da dire sulle comodità dello stile di vita americano. Posso prendere il cibo dal frigorifero, farmi il bagno e indossare vestiti puliti. Intorno a New York sembra esserci pieno di erba (marijuana, ndr) e a nessuno frega niente.