È morto Daniele Del Giudice, lo scrittore pilota

La letteratura italiana è in lutto. Daniele Del Giudice, penna raffinata e pupillo di Italo Calvino, è scomparso a Venezia all'età di 72 anni.

Romani di nascita, aveva scelto la laguna come luogo perfetto per il buen ritiro, lui che alla vita pubblica non era mai stato avvezzo. E specie al momento della grave malattia neurologica che ha dovuto combattere in questi anni, non c'era nulla di meglio della sua abitazione nella Giudecca.

Proprio a Venezia, sabato prossimo avrebbe dovuto ricevere il Premio Campiello alla carriera. Ultimo di importanti riconoscimenti come il Viareggio Opera Prima nel 1983, il Premio Giovanni Comisso nel 1985, il Premio Bergamo nel 1986, il Bagutta nel 1995.

Del Giudice era anche un critico, un giornalista, un consulente editoriale, ma prima di tutto scrittore, celebre fin dal suo esordio con "Lo stadio di Wimbledon" (1983), che fu il primo romanzo pubblicato da Einaudi e presentato da Italo Calvino in persona come "insolito". Nel senso buono del termine s'intende. In quel volume, Del Giudice proietta un giovane affamato di conoscenza a Triste sulle tracce di una leggenda letteraria come Bobi Bazlen, l'uomo che lesse tutto. Colui che, tra l'altro, fu centrale nella creazione della casa editrice Adelphi cui anche Roberto Calasso avrebbe reso omaggio, molti anni dopo, con "Bobi".

In quello stile non c'era alcun riferimento alle correnti "classiche", e per questo piacque a Calvino. Dopo l'infanzia a Roma, Del Giudice si trasferì a Milano dove aveva lavorato per Paese Sera. In Einaudi, prima che da romanziere, entrò come consulente editoriale. Tra le sue passioni, il volo, centrale nel "Lo stadio di Wimbledon" ma non solo.

Tra le opere più celebri, "Nel museo di Reims" (1988) e "Staccando l'ombra da terra" (1994), romanzo che contiene sei storie dedicate proprio al volo e dedicato a un altro scrittore pilota, Antoine de Saint-Exupéry. Ora, Del Giudice, sta volando più in alto possibile.