Come sarà il 2021? Ce lo rivela Paolo Fox

Il 2020 è stato un anno difficile. Da dimenticare. Il Covid ha cambiato i progetti di tutti, ha stravolto migliaia di vite e distrutto decine di migliaia di famiglie. E non è difficile sentir pronunciare simili parole: "Non vedo l'ora che questo terribile anno finisca". Già, perché a tutti il 2020 ha tolto qualcosa. Che sia il tempo, una persona cara, la sicurezza o la salute: questo anno ci ha davvero devastati.

Fortunatamente siamo arrivati agli sgoccioli. Ma cosa ci aspettiamo dal 2021? Cosa hanno in serbo per noi i prossimi 12 mesi? A queste domande ci risponde Paolo Fox, in libreria per Cairo editore con L'Oroscopo 2021. Paolo Fox è uno degli astrologi più noti del nostro Paese. Amichevole, affabile e sempre sorridente, negli anni è riuscito a conquistare il cuore degli italiani grazie alle sue frequenti apparizioni televisive e radiofoniche. È diventato una presenza familiare per l'affezionato pubblico Rai, che attende con impazienza le sue previsioni settimanali. Con il tempo, le sue previsioni astrologiche sono diventate un vero appuntamento per tantissimi italiani che, sull'onda del "non è vero ma ci credo" si lasciano spesso trasportare dalle sue parole. Ma ora che l'appuntamento più atteso dell'anno è arrivato, andiamo a vedere cosa ci dicono le stelle.

Nel libro L'Oroscopo 2021, Paolo Fox ci dà il suo primo "benvenuto" con un piaccola introduzione che fa ben sperare, nonostante ci mantenga ben saldi a terra. L'astrologo, infatti, parla di un cambiamento radicale nel modo di vivere, "un rivoluzione culturale", ma anche di solidarietà, ricostruzione e nuovi equilibri globali. Ma dal giorno 11 di febbraio "molte cose cambieranno nella nostra esistenza". L'esperienza del passato - il 2020 - ci ha insegnato molto nonostante la sofferenza, ecco perché saremo in grado di superare alcune situazioni che prima ci avrebbero fermato.

Ma Paolo Fox vuole che tutti noi rimaniamo obiettivi perché "il 2021 si presenta come un anno complicato, in cui nell'immediato non sarà facile avere tutto sotto controllo, ma molto si potrà ottenere unendo gli sforzi". Quindi, occhi sempre ben aperti e mai pensare che il peggio sia passato.

Acquario, Bilancia e Gemelli hanno più possibilità di riuscita

I segni d'aria riusciranno ad adattarsi meglio all'ambiente e supereranno la crisi con intelligenza e capacità di interloquire grazie a un'apertura mentale fuori dal comune. La Bilancia avrà la possibilità di recuperare serenità interiore, i Gemelli si adatteranno alla grande a questo confuso 2021, mentre l'Acquario desiderà cambiare vita.

Toro, Vergine e Capricorno hanno sempre chiaro l'obiettivo

Questi segni difficilmente perdono di vista i propri obiettivi perché non si lasciano trascinare troppo dalla fantasia. Ma è necessario fare delle distinzioni. Nel 2021, infatti, il Toro vivrà momenti di forte agitazione, per un attimo accantonerà il ruolo da paciere. La Vergine, invece, si troverà pienamente a proprio agio in questo nuovo anno e il lavoro prevarrà su tutto. Per ultimo c'è il Capricorno. Questo segno avrà diverse occasioni per mettersi in bella mostra e lottare per le proprie idee. Anche i sentimenti potrebbero essere premiati.

Leone, Sagittario, Ariete sono il fuoco che illumina

Il Leone, probabilmente, dovrà rivedere tutte le sue strategie per affermare la propria autonomia o per difendersi da qualcuno che gioca sporco. Ma servirà parecchia calma. Il Sagittario sentirà un forte richiamo ecologista e il desiderio di vivere la vita come una grande avventura. L'Ariete, invece, esce da una situazione piuttosto complessa e dovrà indirizzare al meglio l'energia per non trasformarla in rabbia. Bisognerà spingere verso progetti realizzabili.

Cancro, Scorpione, Pesci escono dagli argini

Il Cancro si libera finalmente dall'opposizione di Saturno contrario e nel 2021 avrà voglia di fare esattamente quello che desidera. Rinuncerà a qualcosa pur di stare bene. Lo Scorpione avrà molta voglia di evadaere, qualcuno potrà pensare di trasferirsi o cambiare lavoro. Ci saranno diversi cambiamenti, ma nella tensione non mancheranno le soddisfazioni. I Pesci, invece, negli ultimi mesi si sono sacrificati troppo per amore e in questo nuovo anno chiederanno riconoscenza. Per ritrovare i propri ritrmi faranno un passo indietro.

Ne L'Oroscopo 2021 non troviamo soltanto un'analisi segno per segno dei prossimi 12 mesi. Il libro di Paolo Fox ci darà anche la possibilità di calcolare il nostro ascendente, di scoprire quali coppie possono funzionare e quali no, ma soprattutto grande spazio è dedicato ai bambini.

E dopo queste anticipazioni, non ci resta che auguraci un buon 2021. E sperare che sia migliore di quello passato.