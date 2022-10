"Siamo qui siamo vivi". Il docufilm di Daniele Ceccarini in anteprima alla mostra del cinema di Roma

La festa del Cinema di Roma è entrata nel suo vivo e tra i vari eventi e le proiezioni che si susseguono durante la manifestazione, merita particolare attenzione l'anteprima del docufilm di Daniele Ceccarini, Siamo qui siamo vivi. La proiezione avverrà oggi, martedì 18 ottobre, alle 20.00 presso il cinema Troisi in via G. Induno 1.

Il docufilm si ispira, basandosi, al libro scritto dal giornalista Roberto Mazzoli e ripercorre la storia di Alfredo Sarano, segretario della comunità ebraica di Milano. Scarano, con le sue azioni e il suo impegno, salvò la vita di 14mila ebrei milanesi durante i rastrellamenti della Seconda guerra mondiale. Insieme alla sua famiglia trovò rifugio presso il convento del Beato Sante di Mombaroccio in provincia di Pesaro. È qui che la sua storia si intreccia in modo indissolubile a quella di Erich Eder, un giovane sottufficiale della Wehrmach tedesca. L'intervento del militare, in questa storia tragica, si rivelò però fondamentale per la salvezza della famiglia Sarano ma anche degli oltre 300 civili che erano riusciti a trovare rifugio nelle grotte del santuario.

Daniele Ceccarini ha svolto un ottimo lavoro di ricostruzione per portare sul grande schermo una riproposizione accurata della vicenda, avvalendosi anche di testimonianze raccolte tra i parenti dei rifugiati ma anche di chi in quegli anni tragici ha collaborato per salvare vite umane. Al docufilm ha partecipato anche Liliana Segre, che ha lasciato un contributo da visionare prima della proiezione in anteprima di Siamo qui siamo vivi di Roma. Oltre alla senatrice a vita, hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di Daniele Ceccarini anche Gabriele Rigano, docente di storia contemporanea all’Università per stranieri di Perugia, e Gadi Luzzatto Voghera, direttore del Cdec, il Centro di documentazione ebraica contemporanea. Durante l'evento verrà effettuato un talk con Don Francesco Tedeschi, della Comunità di Sant’Egidio, alla presenza dei produttori e del regista del docufilm.

Siamo qui siamo vivi è prodotto dalla Arman Julian Production insieme a Manuele Malenotti ed è stato selezionato alla prossima edizione del festival internazionale del Cinema di Berlino, uno dei più importanti festival cinematografici europei.