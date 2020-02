Daniele Bossari: "Per una critica sono caduto in depressione"

Ospite di Maurizio Costanzo a S'è fatta notte, Daniele Bossari è tornato a parlare del periodo in cui è stato vittima di una forte depressione, e ha rivelato di aver scoperto il motivo che l'ha fatto crollare e, allo stesso tempo, risorgere.

Nel salotto di Costanzo, Daniele Bossari confessa di aver fatto una profonda analisi della sua depressione e di aver rintracciato il momento che l'ha fatto crollare definitivamente, e che al contempo gli ha dato la forza per rialzarsi. Rivolgendosi direttamente al decano del giornalismo televisivo, l'ex veejay di Mtv ha messo in evidenza le conclusioni a cui è arrivato grazie al suo percorso di auto-analisi: "Poco dopo che abbiamo avuto l’opportunità di vederci qualche volta, ho individuato una critica che è stata il punto di partenza, che mi ha peggiorato quella situazione di fragilità che avevo già".

Il ragionamento di Daniele Bossari è molto lucido: una sua precedente debolezza è stata aggravata da una critica specifica. Tale critica sarebbe arrivata addirittura da un famoso e autorevole critico televisivo. Bossari afferma sicuro: "Mi ha massacrato. All’epoca non c’erano i social, quindi un commento del genere non si perdeva tra centinaia di altri, ma aveva anche il potere di decidere le sorti di qualcuno".

Nonostante questa critica si sia abbattuta come una mannaia sulla sua carriera, Bossari - con grande maturità - vede in questa accusa anche il punto di svolta della sua vita, il momento in cui ha preso coscienza della necessità di evolversi e di superare il periodo di difficoltà. Al critico - di cui non fa il nome - Daniele deve la voglia di riscatto che spesso arriva solo quando si tocca il fondo.

A proposito del momento in cui è stato vittima della depressione, Daniele Bossari confessa di aver fatto tutto il possibile per nasconderlo alla figlia adolescente, per non turbarla e per non farla preoccupare: "Ho cercato di camuffare il più possibile, durante il giorno, la mia condizione; ma era impossibile". La giovane Stella Bossari ha potuto comprendere a pieno tutto il tormento del padre solo nel momento in cui ha letto il suo libro, "La faccia nascosta della luce".

"Non ci sono state parole, solo lo sguardo. Abbiamo iniziato a piangere insieme abbracciandoci", ha sottolineato Bossari a proposito del momento in cui la figlia ha capito tutto. Adesso Daniele è più forte ma è anche cosciente di dover tenere alta la guardia nei confronti delle critiche gratuite. "Ho anche paura di poter trovare quel commento che mi possa ferire", chiosa Bossari, facendo riferimento ad eventuali critiche, che potrebbero farlo crollare di nuovo.

