Delpini: "Non so se tutti i milanesi l'hanno amato". Oggi in Duomo celebra la Messa di suffragio

C'è anche una turista americana. Per la domenica di Pasqua era in Vaticano e ha assistito alla benedizione urbi et orbi di papa Francesco. Adesso è in Duomo. «Sono sotto shock. Proprio ieri eravamo a Roma e lui è uscito in piazza San Pietro. Non ha parlato molto ma era presente» dice, appena saputo della morte del Papa. I pensieri dei fedeli, ma anche dei tanti non cattolici che pure sono stati attratti dalle parole e dai gesti di Francesco, sono tutti per ciò che accadrà dopo, chi lo seguirà sul soglio di Pietro e quale sorte avrà la Chiesa. Non solo in Duomo. Tutte le chiese di Milano, vestite a festa per la Pasqua, vedono arrivare persone che accendono candele, pregano, chiedono notizie su ciò che sarà.

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, metropolita di Lombardia, ha subito commentato a caldo la scomparsa, a nome di tutti i vescovi della Lombardia, ringraziandolo «per la sua radicale e coraggiosa testimonianza d'amore fino all'ultimo giorno della sua vita». Il giro in Papamobile tra la folla riunita in piazza San Pietro, le mamme che gli avvicinano i bambini, sono immagini rimaste nel cuore. Ha poi parlato con i giornalisti dopo la tradizionale messa del lunedì di Pasqua nella chiesa di Santa Maria degli Angeli: «Papa Francesco ha sempre voluto bene ai milanesi. Non so se tutti i milanesi abbiano sempre voluto bene a Papa Francesco. Credo che la sua grande attenzione a migranti e poveri abbia creato disagio in qualcuno» ha detto.

Secondo l'arcivescovo, che nel fine settimana sarà a Roma con gli adolescenti come previsto, Papa Francesco si è conformato al santo sia nella «perfetta letizia» che nel vivere le «stimmate» che ha portato su di sé durante la malattia. E ancora: «Con tenacia ha celebrato ieri la Pasqua e oggi la vive». Oggi alle 17.30, nel Duomo di Milano, l'arcivescovo Delpini, presiederà una Messa di suffragio. Nell'occasione verranno sospese in Duomo tutte le attività di tipo turistico. Sarà presente anche il sindaco Sala.

Arriva anche una nota ufficiale molto calda della Conferenza episcopale lombarda: «Appresa la notizia della morte del nostro amato Papa, i vescovi della Lombardia sono vicini alla chiesa di Roma per la perdita del loro Vescovo, segno visibile di comunione fra le Chiese sparse per tutta la terra». Quindi il ringraziamento «per la sua coraggiosa e radicale testimonianza d'amore fino all'ultimo giorno della sua vita».

Il momento della preghiera è un nuovo, affettuoso riconoscimento di ciò che Francesco ha voluto essere e testimoniare da Papa e anche del suo ultimo slancio d'amore per il popolo di Dio: «Al Risorto, che lo ha chiamato al servizio petrino, affidano in questo momento di sofferenza di tutta la Chiesa Papa Francesco, ringraziandolo della sua benedizione nel giorno di Pasqua».