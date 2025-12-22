Dettagli racing e un rosso unico per riuscire a raccontare un’icona

Il legame di Wyler Vetta con l’universo sportivo racing è forte e significativo e, in tal senso, non vi è da stupirsi della collaborazione con la leggendaria Casa motociclistica MV Agusta, in occasione delle celebrazioni per i suoi 80 anni di attività. Gli appassionati, non più giovani, ricorderanno, senz’altro i 75 titoli iridati (38 riferiti a piloti e 37 nel Campionato Costruttori), ottenuti dal 1952 al 1974, e non mancano modelli da strada iconici, quali, ad esempio, la Brutale del 2008.

Wyler Vetta ha realizzato una collezione mirata “X MV Agusta”, in cui sono presi in considerazione le linee, i materiali e i codici cromatici che hanno reso il brand motociclistico un must per gli appassionati. Stiamo parlando di un Cronografo, dotato del calibro ETA 2894 Bicompax, con riserva di carica di 42 ore - edizione limitata ad 80 pezzi – e di un solotempo automatico animato con il movimento La Joux Perret G100 - serie limitata di 500 esemplari - , con un’autonomia di 68 ore. Entrambi prevedono una cassa in acciaio di 40 mm (spessore di 12,6 mm per il cronografo e 10,9 mm per il solotempo), con fondello a vite e a vista, impermeabile fino a 10 atmosfere e sono completati da cinturino in pelle brown (il crono, in alternativa al bracciale e il solotempo, ad un cinturino in gomma traforata nera). Protagonista assoluto di questi modelli è il quadrante: al centro, la fibra di carbonio richiama il materiale di elezione delle motociclette sportive, simbolo di performance, mentre il fondo rosso verghera è una citazione della livrea storica di MV Agusta.

Gli indici e i numeri arabi sono applicati e rivestiti con SuperLuminova, e la particolarità, oltre al rehaut graduato con scala sessagesimale, gestibile dalla corona al 10, sta nel dettaglio dorato, in corrispondenza con il n.

37 della scala della minuteria, tra il 7 e l’8, proprio in riferimento ai suddetti 37 titoli mondiali conquistati da MV Agusta nel Motomondiale. Nel crono, oltre alla presenza della scala tachimetrica, i pulsanti sono ispirati alle viti Torx presenti sul tappo del serbatoio delle moto.