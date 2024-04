"Ploom Special Edition Red": il nuovo dispositivo debutta alla Milano Design Week

Un'esperienza immersiva tra design e tecnologia ha accompagnato il lancio globale di Ploom Special Edition Red, collezione prodotta da JTI collaborazione con il designer francese di fama internazionale Ora Ïto. Dalla creatività di quest'ultimo è nata infatti una reinterpretazione del dispositivo a tabacco riscaldato Ploom, contraddistinta da un'accattivante finitura rosso lucido. Le medesime note di colore hanno avvolto ieri sera i giornalisti e gli invitati allo speciale evento con cui è stata svelata la nuova collezione limited edition da oggi, e per tutto il 2024, disponibile sul mercato in una selezione di Paesi.

La "Red Experience"

Per festeggiare il nuovo arrivo, Ploom ha debuttato alla Milano Design Week con un'esperienza suggestiva: la Red Experience By Ploom X Ora Ïto, installazione ora aperta al pubblico fino al prossimo 21 aprile, con accesso riservato esclusivamente ai visitatori adulti. Nello spazio espositivo di via Tortona 32, tra giochi di luci ed eleganti linee d'arredo, JTI ha così acceso i riflettori su un dispositivo che combina tecnologia all'avanguardia e stile premium.

Tecnologia e design: il nuovo dispositivo

"Con Ora Ïto, uniamo le forze con uno dei talenti creativi più innovatori dei nostri tempi che, come Ploom, sfrutta il potere del design per creare esperienze uniche per i consumatori adulti. La sensorialità è il nostro modo di progettare l'esperienza per il mondo moderno", ha commentato Natasa Milosevic, vice Presidente Senior Marketing e Vendite di JTI, presente sul palco all'evento milanese di lancio. La top manager ha quindi parlato dell'esperienza di Ploom durante la Milano Design Week: "Un viaggio sensoriale tra reale e immaginario. Vogliamo portare i visitatori all'interno di un'esperienza nuova, sorprendente". Accanto a lei, l'eclettico artista francese salito alla ribalta alla fine degli anni Novanta per aver re-interpretato alcuni prodotti di design di brand iconici, divenuti poi virali.

"Il rosso è il colore della passione, è altamente simbolico e dal forte impatto visivo", ha sottolineato Ora Ïto, raccontando alla stampa la realizzazione del concept. E ancora: "Posiziona anche un solo oggetto rosso in una stanza vuota e ne avvertirai subito l'energia unica". Il rosso - ha quindi aggiunto il designer - "ha molte interpretazioni: per alcuni rappresenta l’amore, per altri è un colore audace e intenso. Simboleggia il nostro amore per i prodotti audaci e appassionati e dà vita ai nostri sensi".

L'alchimia di Ora Ïto

La partnership tra Ploom e Ora Ïto - spiegano dall'azienda - nasce dalla convinzione condivisa di progettare con intenzione: l'approccio intuitivo al design di Ploom è perfettamente in linea con la filosofia della simplexity (neologismo che indica una complementarietà tra semplicità e complessità) propria del designer francese. Al riguardo, intervenendo in conferenza stampa, è stato proprio il creativo parigino a raccontare come si crei la giusta alchimia. "Nel design credo non si debba vedere il lavoro e la fatica che vi è dietro. Quando vedi un ballerino non immagini i sacrifici che ha fatto per arrivare lì, e così accade anche con un oggetto di design, che deve essere il più naturale possibile e funzionale. Questo è il concetto da cui sono partito lavorando con Ploom".

Poi, dopo le dichiarazioni, spazio alla curiosità per il nuovo dispositivo di Ploom mostrato per la prima volta al pubblico.

L’edizione speciale sarà disponibile insieme a una collezione di accessori nella stessa sfumatura iconica di rosso, tra cui una cover posteriore, una custodia e una tracolla disegnata sempre dalla mano da Ora Ïto.