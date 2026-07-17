Il Salone del Mobile a Giacarta con la collezione del SaloneSatellite

Il Salone del Mobile.Milano apre il nuovo tour internazionale in Indonesia, mercato in forte trasformazione, crocevia rilevante per architettura, interiors, contract, real estate, e porta nel Sud-est asiatico uno dei patrimoni più vivi della sua storia recente: la Collezione Permanente del SaloneSatellite. A Giacarta, dal 18 settembre al 18 ottobre, il Townhall dell’Indonesia Design District PIK2 ospiterà nell’ambito dell’Indonesia Design Week, l’evento “SaloneSatellite Permanent Collection Exhibition 1998-2026” che propone una selezione di prodotti che trasforma l’archivio del SaloneSatellite in un atlante vivo di connessioni.

Dopo Hong Kong nel 2024 e il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, Giacarta è il terzo viaggio all’estero della Collezione Permanente e inaugura una nuova stagione del percorso globale del Salone del Mobile.Milano, parte integrante della strategia di internazionalizzazione della manifestazione partendo dal punto in cui il futuro del design e del settore si legge nel dialogo tra talento, impresa, cultura. Fondato e curato da Marva Griffin Wilshire, il SaloneSatellite, la manifestazione del Salone del Mobile.Milano dedicata ai designer under 35 è, dal 1998, uno degli osservatori più sensibili sul talento emergente. La sua Collezione Permanente raccoglie 415 oggetti e a Giacarta ne saranno esposti 55: storie in cui prototipi, prodotti, imprese, musei, premi, materiali e culture produttive che raccontano il passaggio più delicato del design, quello in cui un’intuizione trova il contesto giusto per diventare reale.

“Il SaloneSatellite è nato per dare ai giovani designer un luogo in cui essere visti, ascoltati e incontrare il mondo produttivo. La Collezione racconta questo passaggio: prototipi diventati prodotti, intuizioni diventate carriere, incontri diventati storie di design. Portarla a Giacarta come prima tappa del nuovo tour internazionale significa continuare a generare connessioni e mostrare che il talento, quando trova il contesto giusto, può viaggiare lontano” spiega Marva Griffin Wilshire che è anche ambasciatrice delle Relazioni Internazionali del Salone del Mobile.Milano e interverrà come Ambassador per l’Italian Design Day, rafforzando il dialogo tra il SaloneSatellite, la diplomazia culturale italiana e la scena progettuale indonesiana.

Promossa da Idd e organizzata da Amantara, divisione hospitality e lifestyle di Agung Sedayu Group, l’Indonesia Design Week si svolge all’interno dell’Indonesia Design District PIK2, nuovo polo dedicato a design, architettura e lifestyle nell’area metropolitana nord della città. In questo scenario, la presenza del SaloneSatellite ha un valore strategico perché attiva un dialogo con progettisti, imprese, architetti, developer, operatori culturali e community creative in una regione in cui il design sta diventando sempre più leva di sviluppo urbano, economico e culturale. L’esposizione si avvale del contributo dell’Istituto Italiano di Cultura a Giacarta, confermando il ruolo della diplomazia culturale italiana nel creare nuove connessioni tra il sistema del design italiano e il Sud-est asiatico.

L’allestimento, firmato dagli architetti Ricardo Bello Dias e Hariadna Pinate, ricrea l’atmosfera e il percorso espositivo del SaloneSatellite, restituendo ai visitatori l’esperienza di scoperta che caratterizza la manifestazione durante il Salone del Mobile.Milano: ci sono le icone del design contemporaneo, oggetti nati dal SaloneSatellite e poi entrati nei cataloghi delle aziende e nell’immaginario internazionale, dalla lampada Spun di Sebastian Wrong per Flos al tavolino-vassoio Chab di Nendo/Oki Sato per DePadova. Ci sono i piccoli grandi oggetti, capaci di concentrare in scala minima una forza progettuale duratura. Progetti che raccontano gli incontri decisivi tra giovani designer e imprese, quelli entrati nel circuito del collezionismo, quelli acquisiti o riconosciuti da istituzioni museali internazionali.

La selezione comprende anche progetti legati al SaloneSatellite Award che quest’anno ha celebrato la sua quindicesima edizione: dalla cassa acustica Colibrì del venezuelano Juan Cortizo per la collezione Quibor, premiata con una Menzione nel 2025 a Seasons, la collezione di piatti in silicone di Nao Tamura premiata alla prima edizione dell’Award nel 2010 e subito prodotta da Covo. La mostra racconta poi l’evoluzione della professione del designer, sempre più spesso autore, artigiano, ricercatore e imprenditore capace di muoversi tra materiali, identità locali, produzioni autonome e nuove forme d’impresa.

Giacarta non è solo il luogo che accoglie la mostra, ma è parte del suo significato: la Plank Chair dello Studio Hendro Hadinata, sviluppata con il brand indonesiano Every Collections, torna infatti simbolicamente “a casa”, mentre altri progetti legati all’area asiatica aprono un dialogo tra tecniche tradizionali, culture produttive e linguaggi contemporanei.

La dimensione più poetica e sperimentale è invece evocata da oggetti come Aether dello studio Aatismo per Lumina, dove materia, luce e percezione costruiscono una presenza quasi sospesa.

Completano il percorso i progetti legati al SaloneSatellite Award e al Compasso d’Oro Adi che testimoniano come la manifestazione continui a essere un punto di partenza, spazio di riconoscimento e consolidamento per nuove carriere progettuali.