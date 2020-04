Detroit, ora spuntano le foto dei corpi chiusi in buste in ospedale

Un ospedale di Detroit è stato attenzionato dalle cronache internazionali, in specie dalla Cnn, per via di fotografie ritraneti corpi chiusi in grosse buste bianche. Il nosocomio in questione è il Sinai Grace Hospital.

E le immagini raccontano almeno due modalità utilizzate per posizionare i cadaveri: i resti delle persone sono stati sigillati all'interno di sacchi, per poi essere piazzati sui letti in alcune stanze o dinanzi alle celle frigorifere. Gli Stati Uniti sono stati travolti dalle conseguenze della diffusione dei contagi da Covid-19. Mentre scriviamo, gli Usa guidano la tragica classifica sulla pandemia. E non tutti gli obitori - ma pare pure i cimiteri - hanno posti sufficienti a garantire spazio per i deceduti. Sappiamo come la curva dei contagi e quella dei decessi stiano interessando gli States in queste ore.

Qualcuno, insomma, sta cercando strade alternative per garantire a tutti una sepoltura. A New York, per esempio, sono stati allargati gli spazi destinati alle persone morte di cui però non si conosce l'identità. Spazi che esistono da tempo, ma sui quali ora si cerca di intervenire per non risultare impreparati.

Il caso del nosocomio di Detroit è balzato agli onori delle cronache perché un operatore sanitario, stando a quanto viene raccontato da più fonti, avrebbe immortalato le scene interne all'ospedale. A Detroit, però, hanno già replicato alle polemiche: "I pazienti che muoiono nel nostro ospedale sono trattati con rispetto e dignità e rimangono qui fino a quando non potranno essere dimessi in modo appropriato", ha detto un portavoce del Sinai Grace Hospital, così come si legge sull'Huffington Post.

In America, nel frattempo, si dibatte delle modalità di gestione del quadro pandemico: dopo un pomeriggio centrato sulle presunte polemiche tra il capo della task force della Casa Bianca Anthony Fauci e il presidente Donald Trump, il primo ha smentito alcune delle ricostruzioni durante una conferenza stampa di ieri sera, spiegando come Trump abbia ascoltato eccome i pareri degli esperti, prendendo così le contromisure che conosciamo.

