Intossicazioni alimentari in estate: i cibi più a rischio con il caldo

I cibi estivi preferiti, come anguria, insalata e hamburger, possono contenere batteri che causano malattie spiacevoli e pericolose.

Cos'è un'intossicazione alimentare?

Per intossicazione alimentare si intende una reazione dell'organismo, generalmente di natura digestiva (nausea, vomito, diarrea, ecc.), legata al consumo di alimenti contaminati o tossici o di acqua inquinata.

L'intossicazione alimentare può essere causata da qualsiasi agente patogeno. Molto spesso si tratta di un batterio, ma può anche derivare da un virus, un parassita, una micotossina oppure un'ameba.

In tutti questi casi, l'intossicazione alimentare può essere la conseguenza di un'interruzione della catena del freddo, del mancato rispetto delle norme igieniche o del superamento delle date di scadenza.

A volte, l'intossicazione alimentare è causata da un agente tossico: piante, funghi velenosi, prodotti tossici (pesticidi, fertilizzanti, metalli pesanti...). In questo caso si parla di tossicoinfezione.

L'intossicazione alimentare può verificarsi a qualsiasi età e in qualsiasi periodo dell'anno. Non è raro che colpisca contemporaneamente diverse persone che hanno ingerito lo stesso alimento: in questo caso si parla di epidemia di malattie di origine alimentare.

L'intossicazione alimentare è solitamente lieve. A volte può essere pericolosa e causare gravi complicazioni. È fondamentale rivolgersi immediatamente a un medico in caso di sintomi digestivi acuti, anche solo per evitare la disidratazione legata a vomito o diarrea.

Intossicazione alimentare, una forma di gastroenterite

La gastroenterite è anche nota come influenza intestinale. Si definisce come un'infiammazione del tratto digerente causata da un agente patogeno. I sintomi includono crampi intestinali, nausea e vomito e/o diarrea. Nell'80% dei casi è di origine virale, il più delle volte dovuta a norovirus o rotavirus. Tuttavia, la gastroenterite può anche essere di origine batterica.

La gastroenterite si trasmette da persona a persona attraverso la saliva, le mani e anche le feci. È altamente contagiosa e generalmente si diffonde rapidamente all'interno di un gruppo di persone che si trovano a stretto contatto.

A volte la contaminazione è indiretta, attraverso un oggetto o un alimento contaminato. Quest'ultimo caso corrisponde a un'intossicazione alimentare, una malattia che può quindi essere identificata come una forma di gastroenterite (di origine alimentare).

Alcuni alimenti possono essere molto pericolosi per il benessere fisico in estate. Cibo lasciato fuori dal frigorifero per più di quattro ore, avanzi del giorno prima conservati male e carne di dubbia provenienza, possono rappresentare una vera insidia per la salute.

Hamburger

La carne macinata, un classico del barbecue, può rovinarti la giornata se non è cotta a sufficienza. Il batterio E. coli può talvolta annidarsi nella carne macinata, e il rischio aumenta se la carne è un misto di diverse carni. Per evitare di stare male, dì addio all'hamburger al sangue e opta invece per una cottura media.

Lattuga e pomodori

In estate, spesso si desiderano pasti leggeri e freschi. L’insalata a base di lattuga e pomodori può essere contaminata in vari modi durante la produzione o a casa e durante la preparazione.

Lavarsi le mani prima di preparare il cibo e sciacquare accuratamente le foglie di lattuga e i pomodori utilizzando un colino capiente per ridurre al minimo i rischi.

Ostriche

Quest'estate potreste essere tentati da un cocktail party con ostriche e champagne. Tra tutti i frutti di mare crudi, le ostriche sono purtroppo le più pericolose.

Possono contenere batteri che causano diarrea, vomito e dolori addominali. Le persone affette da malattie del fegato, diabete, cancro, problemi di stomaco o altri disturbi del sistema immunitario sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, assicurarsi di controllare la provenienza e la freschezza delle ostriche.

Angurie e meloni

Sebbene ci piaccia gustare questi frutti rinfrescanti in estate, anche questi possono causare pericolose intossicazioni alimentari. Il batterio Listeria e altri batteri che proliferano a basse temperature possono annidarsi sulla superficie di meloni e angurie.

Quando questi frutti vengono tagliati, possono trasferirsi all'interno, causando potenzialmente malattie. Per questo motivo, è meglio sciacquare e strofinare la buccia di questi frutti con una spazzola prima di tagliarli.