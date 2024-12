Rimettersi in forma dopo le feste: ecco quanti minuti (a settimana) servono

Ascolta ora 00:00 00:00

Le abbuffate di cibo delle festività natalizie si fanno sentire (e vedere) sul girovita e sulla bilancia: tra i buoni propositi dell'anno che sta per arrivare, molte persone desiderano rimettersi subito in forma perdendo i chili in eccesso. La domanda a cui ha provato a rispondere la scienza riguarda il tempo necessario per sentirsi nuovamente bene con il proprio fisico, ottenere risultati evidenti e quali sono gli esercizi più funzionali.

I risultati degli studi

Per poter perdere peso, quindi, oltre cento studi clinici che hanno coinvolto quasi settemila persone hanno messo in evidenza l'importanza degli esercizi aerobici per un minimo di 150 minuti ogni settimana. Nemmeno troppo, dunque, considerando gli effetti benefici che poi si hanno. Chi si eserciterà di meno, invece, molto probabilmente non avrà i risultati sperati e la perdita del grasso e della circonferenza vita sarà sicuramente minore. A dirlo sono stati alcuni ricercatori inglesi dell'Imperial College di Londra in collaborazione con i colleghi iraniani delle università di Scienze Mediche a Semnan, Shahroud e Shahid Sadoughi.

Cos'è l'attività aerobica

Ma quindi, qual è la corretta attività fisica? Gli esperti hanno fatto riferimento agli esercizi aerobici, ossia a quell'attività fisica che richiede uno sforzo moderato per un periodo di tempo prolungato. Tra gli sport che corrispondono a queste caratteristiche ci sono sicuramente la corsa, la marcia, il nuoto, il ciclismo ma anche molti esercizi che si possono eseguire nelle palestre. In questo modo, peso e girovita " diminuiscono in modo lineare con l'aumentare della durata dell'esercizio aerobico a intensità da moderata a vigorosa fino a 300 minuti a settimana ". È chiaro che, lavorando per il doppio del tempo i risultati saranno maggiori e diversi ma basterebbero già due ore e trenta minuti ogni settimana, sicuramente una durata non così eccessiva che può essere comodamente ripartita ogni giorno.

Quanto peso si perde

Un'altra domanda importante è: ma con i 150 minuti a settimana quanti chili posso perdere? Ha risposto l'American College of Sport Medicine (Acsm) degli Stati Uniti spiegando che con questa tempistica si possono pdere circa due-tre chili. Chi lavora, invece, fino a 420 minuti ogni settimana in maniera moderata potrà perdere tra i 5 e i 7,5 kg. Queste indicazioni, però, arrivano da " studi individuali e si basano prevalentemente su dati più vecchi " ed ecco perché si è proceduto alla revisione e metanalisi.

Un lavoro pubblicato su Jama Network Open mette in luce che per ogni mezz'ora di allenamento aerobico settimana si perde appena mezzo chilogrammo di peso, 2,79 kg per i 150 minuti e poco più di quattro kg per 300 minuti ogni sette giorni con una riduzione del girovita di oltre 4 cm e di circa 5,30 cm se gli esercizi vengono svolti da moderati a forti.

Questi risultati suggeriscono, dunque, che potrebbe essere necessario un allenamento aerobico di almeno 150 minuti in 7 giorni a intensità moderata o superiore per ottenere riduzioni clinicamente importanti della circonferenza della vita e delle misure del grasso corporeo

", hanno concluso gli esperti.