Bombe a grappolo, missili balistici e droni: cosa sappiamo dei nuovi jolly militari di Kim (e cosa vuole ottenere)

Tra incontri diplomatici, tensioni lungo il confine e dichiarazioni al vetriolo, la Corea del Nord sta accelerando la modernizzazione del proprio arsenale. Nelle ultime settimane Kim Jong Un ha intensificato le dimostrazioni di forza alternando test missilistici, presentazioni di nuovi droni e annunci sullo sviluppo di ordigni sempre più sofisticati. L’obiettivo di Pyongyang? Triplice. Da un lato quello di ampliare le capacità operative dell’esercito, dall’altro quello di incrementare la pressione su Corea del Sud e Stati Uniti. In mezzo troviamo l’esigenza, per Kim, di rendere più credibile la propria capacità di deterrenza in vista di un ipotetico, fantomatico, possibile nuovo incontro con Donald Trump.

L’ultimo test missilistico di Kim

Poche ore fa l’agenzia sudcoreana Yonhap ha raccontato che Kim ha testato una nuova testata a bombe a grappolo destinata ai missili balistici tattici. La prova, condotta dall’Amministrazione missilistica nordcoreana, avrebbe verificato la capacità distruttiva dell’ordigno.

Secondo quanto comunicato dai media statali del Nord, la versione Standard Type 2 sarebbe in grado di devastare un’area compresa tra 12 e 13 ettari, concentrando un’elevata quantità di esplosivi su una superficie estesa. A differenza delle testate tradizionali, le bombe a grappolo si aprono in volo e rilasciano numerose submunizioni, capaci di colpire contemporaneamente più obiettivi.

Pyongyang ha inoltre annunciato l’esistenza di quattro categorie di queste testate, differenziate in base alle rispettive funzioni operative, promettendo di renderle disponibili alle proprie unità militari entro la fine del 2026. Il missile utilizzato potrebbe essere l’Hwasong-11 Ra, un vettore balistico a corto raggio già impiegato in precedenti sperimentazioni.

L’importanza dei droni

Kim, al netto dell’apparato missilistico, ha chiesto al suo esercito di raggiungere una “superiorità assoluta” nella tecnologia dei droni, indicando nell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi senza pilota una priorità per le forze armate.

Durante un’esposizione militare e una dimostrazione di armamenti sono stati presentati droni suicidi tattici, missili da crociera, velivoli senza pilota multiruolo e lanciarazzi multipli da 600 millimetri. Le immagini diffuse dalla propaganda nordcoreana hanno mostrato anche piccoli droni esplosivi e munizioni circuitanti, sistemi che ricordano per caratteristiche alcune delle armi utilizzate sul fronte ucraino.

Per gli 007 di Seoul, Pyongyang ha inviato in Russia oltre 16.000 militari dall’ottobre 2024, consentendo a una parte delle proprie truppe di acquisire esperienza diretta nella guerra con droni, nella guerra elettronica e nelle operazioni combinate che Kim vuole capitalizzare per rafforzare il proprio esercito.

Lo sviluppo missilistico continua

C’è poi il capitolo dei missili strategici, forse quello dalle implicazioni più importanti per gli equilibri internazionali. Da questo punto di vista sono rilevanti le immagini del nuovo Museo della rivoluzione della difesa nazionale, inaugurato da Kim lo scorso ottobre. Tra i sistemi esposti nel sito spiccava l’Hwasong-20, un missile balistico intercontinentale a propellente solido e trasportabile su strada, ancora privo di un test di volo.

Le foto fin qui diffuse dal governo nordcoreano sembrano suggerire che il vettore possa essere progettato per trasportare sei veicoli di rientro indipendenti, una tecnologia nota come MIRV, che permetterebbe a un singolo missile di colpire più obiettivi. Si tratta, tuttavia, di una capacità ancora da dimostrare: la Corea del Nord non ha finora completato con successo un test operativo di questo tipo. Le fotografie hanno inoltre mostrato diversi missili balistici lanciabili da sottomarini e il cosiddetto sottomarino da attacco nucleare tattico.

A cosa punta Pyongyang

A cosa punta quindi la Corea del Nord? Le bombe a grappolo e i droni possono aumentare la pressione sulle forze sudcoreane in un eventuale conflitto regionale; i missili balistici tattici ampliano le opzioni di attacco; i vettori intercontinentali e i sistemi imbarcati sui sottomarini servono invece a rafforzare la capacità di colpire obiettivi lontani e complicare i piani di difesa avversari.

Allo stesso tempo Kim vuole arrivare a un eventuale nuovo incontro con Trump da una posizione di forza, mostrando di avere a disposizione un arsenale sempre più articolato e capacità militari che Washington non può ignorare. A proposito: lo stesso presidente americano ha dichiarato che resta disponibile a incontrare il leader nordcoreano, se Pyongyang sarà disposta a discutere le questioni che preoccupano gli Stati Uniti e i loro alleati.