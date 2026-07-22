Il “cannone robot” dei Marines contro gli sciami di droni: come funziona il Bullfrog

La lotta ai droni, soprattutto quelli di piccole e piccolissime dimensioni, rappresenta la sfida principale delle difese aeree delle forze armate odierne. La guerra in Ucraina, come la guerra contro l'Iran, hanno dimostrato come questi assetti rappresentino una minaccia per infrastrutture, forze terrestri, unità navali e perfino per gli stessi sistemi di difesa aerea tradizionali. Avere la possibilità di effettuare quella che in gergo si chiama C-UAS (Counter – Unmanned Air System) in modo efficace è una priorità soprattutto per le forze terrestri, come dimostrato dal campo di battaglia ucraino. Il principio cardine, in questo caso, è avere un'elevata mobilità unita a un'efficacia che permetta di ridurre considerevolmente, se non eliminare, un attacco portato con piccoli droni e loitering munitions (munizioni circuitanti).

I Marines scelgono un “cannone” a puntamento automatico

Da quest'ultimo punto di vista sono allo studio diversi sistemi – cinetici e non cinetici – e i Marines degli Stati Uniti hanno selezionato la postazione d'arma autonoma “Bullfrog” di Allen Control Systems per il programma di difesa aerea terrestre (Ground Based Air Defense), con l'integrazione prevista nel Light Marine Air Defense Integrated System (L-MADIS), la piattaforma anti-drone più versatile attualmente in servizio nel Corpo.

La torretta “Bullfrog” non è una nuova arma di per sé, ma piuttosto un sistema robotizzato di puntamento che trasforma un'arma da fuoco già esistente, in questo caso la mitragliatrice M240, in un sistema autonomo in grado di rilevare, tracciare e ingaggiare un bersaglio con un intervento umano di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto a un soldato che mira e spara manualmente. Il sistema pesa circa 136 chilogrammi senza munizioni, spara munizioni standard NATO da 7,62 x 51 millimetri a una cadenza massima di 850 colpi al minuto e si basa su una suite di sensori completamente passiva, il che significa che rileva e traccia i bersagli utilizzando telecamere ed elaborazione dati, anziché emettere radar o altri segnali che potrebbero rivelare la posizione dell'arma a un avversario che scandaglia il campo di battaglia proprio alla ricerca di quel tipo di trasmissione.

L'L-MADIS è costituito da due veicoli fuoristrada Polaris MRZR che operano in tandem: uno funge da veicolo di comando e l'altro trasporta una suite di guerra elettronica progettata per disturbare e neutralizzare i droni ostili, secondo quanto riportato da Breaking Defense. La torretta “Bullfrog” si integrerà in questa piattaforma esistente tramite quello che il governo statunitense definisce un “Other Transaction Agreement” prototipale, ovvero un metodo contrattuale flessibile che il Pentagono utilizza sempre più spesso per trasferire le nuove tecnologie dalla fase dimostrativa all'impiego sul campo più rapidamente di quanto consentito dalle tradizionali regole di acquisizione.

Sempre secondo quanto riportato da Breaking Defense, il valore iniziale del contratto con il Corpo dei Marines si aggira sui 6,2 milioni di dollari, una cifra modesta se paragonata alle ambizioni più ampie per il programma, dato che quest'ultimo ha richiesto circa 1,27 miliardi di dollari nel bilancio per l'anno fiscale 2027 specificamente per le capacità di difesa aerea terrestre. Il Laboratorio Applicazioni dell'Esercito USA ha assegnato separatamente ad Allen Control Systems un contratto del valore massimo di 4,5 milioni di dollari nel dicembre 2025 per valutare l'integrazione della torretta “Bullfrog” su cinque dei veicoli da combattimento più diffusi, mentre l'azienda che il sistema è già stato impiegato dall'U.S. Army e dalla U.S. Navy ed è stato validato dalla Joint Interagency Task Force 401, l'unità di coordinamento anti-drone del Pentagono responsabile della valutazione e dell'impiego di sistemi specificamente progettati per contrastare le minacce aeree senza pilota.

Allen Control Systems si è inoltre assicurata contratti di esportazione con le forze armate della Corea del Sud e degli Emirati Arabi Uniti, oltre a un memorandum d'intesa per la coproduzione locale del sistema con le forze armate rumene.

Armi a energia diretta e cinetiche sono la soluzione ottimale

Il sistema “Bullfrog” è disponibile in quattro configurazioni che adottano armamento diverso (i Marines hanno scelto la mitragliatrice pesante M2, il cannone automatico M230 e la mitragliatrice rotante M134 in stile Gatling) in modo da adattarsi e rispondere alle diverse tipologie di droni: dai piccoli quadricotteri commerciali ai droni tattici ad ala fissa più grandi, con un peso fino a 599 chilogrammi. A seconda dell'armamento montato, il “Bullfrog” ha una gittata effettiva massima contro bersagli puntiformi fino a 1500 metri.

L'utilizzo dei droni in guerra, dall'Ucraina al Medio Oriente, ha ripetutamente messo in luce un brutale squilibrio economico: le forze in difesa si sono spesso affidate a intercettori missilistici che costano centinaia di migliaia o addirittura milioni di dollari per abbattere droni che costano una frazione di quella cifra per essere costruiti e lanciati. Il sistema “Bullfrog” nasce anche per cercare di riequilibrare questo scompenso.

Vale la pena sottolineare come i Marines abbiano abbinato il “Bullfrog” a un effettore non cinetico, ovvero un veicolo che monta un sistema di guerra elettronica per disabilitare i droni in volo. Questa soluzione di accoppiamento “cinetico-non cinetico” è quella più consigliabile per contrastare la minaccia dei droni, soprattutto quelli di piccole dimensioni che attaccano “a sciame”. Un sistema cinetico classico da solo non è infatti in grado di garantire un rateo di abbattimenti elevato, mentre se accompagnato da un'arma a energia diretta – come una a microonde – o a disturbi nello spettro elettromagnetico, è possibile ottenere un'alta percentuale di successo.

Il sistema C-UAS nel suo complesso, come accennato, deve essere anche compatto per poter essere mobile e facilmente trasportabile per poter essere dispiegato rapidamente con i velivoli da trasporto più leggeri e per poter operare agilmente sul campo di battaglia.