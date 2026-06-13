"È diventato l'hub europeo della Cina": così la Spagna di Sanchez apre le porte al Dragone

La Spagna si è ritagliata un ruolo ormai centrale nella strategia europea della Cina. La nazione guidata da Pedro Sanchez si è trasformata in in una delle principali destinazioni degli investimenti provenienti da Pechino. Madrid ha scelto una linea pragmatica nei rapporti con il colosso asiatico, con il chiaro obiettivo di attrarre capitali e progetti industriali in grado di sostenere la crescita economica e la transizione energetica del Paese. Se da un lato questa scelta sta contribuendo a rafforzare il peso della Spagna, dall’altro sta alimentando diversi malumori a Bruxelles e tra i partner europei, molti dei quali continuano a mantenere un approccio più prudente nei confronti del Dragone. Ecco che cosa sta succedendo.

La Cina punta sulla Spagna

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Spagna è diventata uno dei principali punti di riferimento per le aziende cinesi intenzionate a consolidare la propria presenza in Europa. Il motivo è presto detto: Madrid offre infatti una combinazione di fattori favorevoli, come l’accesso al mercato unico europeo, disponibilità di energia rinnovabile, costi competitivi rispetto ad altri grandi Paesi dell’Unione e una posizione geografica strategica tra Europa, Africa e America Latina.

Negli ultimi mesi diversi gruppi cinesi hanno, non a caso, annunciato investimenti miliardari nel settore delle batterie elettriche, dell’automotive e delle tecnologie legate alla transizione verde. Tra i progetti più significativi figurano gli impianti destinati alla produzione di batterie per veicoli elettrici e le partnership industriali con aziende spagnole già radicate sul territorio.

Per Pechino, dunque, la Spagna rappresenta una porta d’ingresso ideale verso il mercato europeo in una fase peraltro caratterizzata da crescenti tensioni commerciali tra Cina, Stati Uniti e Unione Europea. Sul fronte opposto, invece, per Madrid l’arrivo di capitali stranieri coincide con un tentativo di alimentare la reindustrializzazione del Paese e creare nuovi posti di lavoro.

Le ambiguità della strategia di Sanchez

La strategia del governo Sanchez non è però esente da critiche e interrogativi. A Bruxelles, per esempio, c’è chi ritiene che una dipendenza eccessiva dagli investimenti cinesi possa esporre la Spagna a rischi geopolitici e a possibili pressioni economiche in futuro.

Il dibattito è particolarmente acceso nei settori strategici, come le infrastrutture energetiche, le telecomunicazioni e la produzione di tecnologie avanzate. All’interno dell’Unione Europea cresce infatti la volontà di rafforzare i controlli sugli investimenti esteri e di ridurre le dipendenze industriali da Paesi terzi, soprattutto dopo le recenti crisi internazionali.

Nonostante queste preoccupazioni, il governo Sanchez continua a perseguire una politica di apertura selettiva, cercando di bilanciare le esigenze di sicurezza economica con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti.

I numeri, nel momento in cui scriviamo, dicono che il flusso di capitali provenienti dalla Cina è aumentato e numerose aziende guardano alla penisola iberica come alla base ideale per espandersi nel continente. Le preoccupazioni e i rischi sono tuttavia dietro l’angolo.