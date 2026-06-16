G7, Trump: "Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere"

Protagonista della seconda giornata del vertice sarà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso della prima sessione di lavoro sono emersi “tre elementi molto chiari”, riferiscono fonti diplomatiche italiane. Il primo di un G7 “molto compatto”, con “un messaggio di unità del gruppo dei sette a sostegno di Zelensky”. Il secondo tema emerso è quello di “rafforzare e continuare nel sostegno energetico e in materia di difesa aerea a sostegno di Kiev”. Soprattutto per la parte energetica, sottolineano le fonti, l’Italia sta facendo “un grande lavoro, abbiamo già contribuito con oltre 30-35 milioni in strutture energetiche”.

Infine, il terzo punto emerso nella riunione che è stato “condiviso” dai leader del G7 è quello di “continuare e se possibile aumentare la pressione nei confronti di Mosca, che continua a sembrare non disponibile a sedersi al tavolo del negoziato. I bombardamenti di ieri confermano questo atteggiamento non proprio di apertura” da parte del Cremlino.

Fonti Francia: "G7 spinge per sanzioni su petrolio e gas di Mosca" I leader G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra contro l'Ucraina attraverso ulteriori sanzioni energetiche, secondo quanto riferito da una fonte diplomatica francese. "I leader hanno deciso oggi di aumentare la pressione sulla Russia attraverso sanzioni sul gas e sul petrolio", ha dichiarato la fonte.

Trump: "Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere" "La Russia deve fare un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 di Evian. "Farò tutto ciò che è in mio potere", ha aggiunto

Al via a Evian pranzo lavoro incentrato su stabilità in Medio Oriente Al via al G7 di Evian il pranzo di lavoro sul tema ‘Affrontare le crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente’. Al tavolo, insieme ai leader del G7, anche i presidenti di Egitto (Abdel Fattah al-Sisi), Emirati Arabi Initi (Mohammed bin Zayed Al Nahyan) e Qatar (Tamim bin Hamad Al Thani).

Zelensky: "Obiettivo è rafforzare difesa aerea" "Al vertice del G7 in Francia sono già iniziati gli incontri di merito. Caro Emmanuel, signor Presidente, grazie! Il programma della giornata è fitto di impegni. L'obiettivo principale è rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina e portare avanti la diplomazia, affinché la Russia ponga fine alla guerra. C'è bisogno di pace". Lo scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Evian.

Ucraina: fonti, leader G7 compatti su sostegno a Kiev e pressione su Mosca Nel corso della prima sessione di lavoro andata in scena al G7 di Evian, alla presenza di Volodymyr Zelensky, sono emersi “tre elementi molto chiari”, riferiscono fonti diplomatiche italiane. Il primo di un G7 “molto compatto”, con “un messaggio di unità del gruppo dei sette a sostegno di Zelensky”. Il secondo tema emerso è quello di “rafforzare e continuare nel sostegno energetico e in materia di difesa aerea a sostegno di Kiev”.Soprattutto per la parte energetica, sottolineano le fonti, l’Italia sta facendo “un grande lavoro, abbiamo già contribuito con oltre 30-35 milioni in strutture energetiche”. Infine, il terzo punto emerso nella riunione che è stato “condiviso” dai leader del G7 è quello di “continuare e se possibile aumentare la pressione nei confronti di Mosca, che continua a sembrare non disponibile a sedersi al tavolo del negoziato. I bombardamenti di ieri confermano questo atteggiamento non proprio di apertura” da parte del Cremlino.

Cremlino, Putin non ha ricevuto alcun invito ufficiale per il G7 Il presidente russo Vladimir Putin non ha ricevuto alcun invito ufficiale al vertice del G7 a Evian-les-Bains per incontrare l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, "e non esistono canali ufficiali tra Mosca e Kiev". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la notizia secondo cui Zelensky avrebbe offerto a Putin un incontro a margine del vertice del G7. Lo riporta la Tass.

Trump, nessun investimento Usa, voce ridicola Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti non investiranno "alcun denaro in Iran", definendo tali affermazioni una "voce ridicola". Parlando da Evian, in Francia, dove partecipa al vertice del G7, Trump ha descritto l'accordo raggiunto con l'Iran come "equo" e "buono". "Tra l'altro, non stiamo investendo denaro in Iran. Ieri si è diffusa una voce al riguardo, una cosa ridicola. Abbiamo il diritto di entrare un giorno e fare qualcosa se io o qualcun altro vorremo fare qualcosa. Ma non stiamo investendo denaro", ha affermato Trump.

trilaterale Trump-Macron-Zelensky a margine summit Un incontro a margine del vertice del G7 avrebbe coinvolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riporta la testata ucraina The Kyiv Independent, secondo cui si è trattato del primo faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi quattro mesi, in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare i negoziati di pace con Mosca, attualmente in stallo. Stamane il presidente francese ha inoltre accolto personalmente Zelensky, lasciando l’hotel dei leader e attraversando da solo il parco per riceverlo. Diverso il protocollo riservato il giorno precedente al presidente statunitense Trump: al suo arrivo sul tappeto davanti alle telecamere era presente soltanto il capo del protocollo dell’Eliseo. Macron, tuttavia, non era assente per una scelta protocollare nei confronti del leader americano: in quel momento era impegnato in un incontro bilaterale con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

G7: conclusa sessione lavoro su Ucraina Si è da poco conclusa al G7 di Evian la sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla quale ha preso parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

G7: al via sessione lavoro su Ucraina, Merz regala maglia Germania a Trump Terminato il bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino Volodymyr Zelensky. I due, assieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono entrati nella sala dell’Hotel Royal di Evian riservata alla prima sessione di lavoro - incentrata su come ‘costruire la pace e la sicurezza per l’Ucraina e l’Europa’ – raggiungendo così gli altri leader del G7. Ad accompagnare Trump anche il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Poco prima dell'avvio della riunione il cancelliere Friedrich Merz ha regalato al tycoon, che l'altro ieri ha compiuto 80 anni, una maglia della nazionale tedesca con il numero 47 (Trump è il 47/o presidente Usa).

G7: al via sessione su Ucraina con Zelensky Ha preso il via al G7 di Évian la sessione dedicata all’Ucraina, iniziata in ritardo rispetto al programma. Ai lavori partecipa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, reduce da un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. Presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnato dal segretario di Stato Usa Marco Rubio.

G7: in corso a Evian bilaterale tra Macron e Zelensky Il presidente francese Emmanuel Macron sta attualmente incontrando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ambito di un colloquio bilaterale. Nella sala dell’Hotel Royal di Evian riservata alla prima sessione di lavoro - incentrata su come ‘costruire la pace e la sicurezza per l’Ucraina e l’Europa’ - sono intanto arrivati i leader del G7, ad eccezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Prima dell’avvio della riunione, che inizierà al termine del bilaterale, la premier Giorgia Meloni ha scambiato alcune battute con gli altri leader presenti.

Zelensky è arrivato a Evian per il G7, accolto da Macron Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina ad Evian-les-Bains, come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Zelensky parteciperà ora alla prima sessione di lavori della giornata con i leader, poi incontrerà in bilaterale Donald Trump. (