I nuovi droni russi mettono in crisi l’Ucraina: il costo nascosto degli F-16 usati per abbatterli

Nelle ultime settimane la Russia ha schierato una nuova generazione di droni da attacco (one way) della famiglia Geran – le cui versioni 1 e 2 sono produzioni su licenza degli iraniani Shahed 131 e 136 – che possiedono velocità sensibilmente superiori. I Geran-4 e 5, ad esempio, riescono ad esprimere una velocità massima rispettivamente di 500 e 700 km/h in confronto ai 185 km/h dei Geran-2.

L’utilizzo di queste ultime due serie di droni sta mettendo in crisi le difese aeree ucraine, già messe sotto pressione da cause legate alla scarsità di missili da difesa aerea reperibili sul mercato essendosi affidate principalmente sul sistema di fabbricazione statunitense Patriot. Come sappiamo, il conflitto nel Golfo contro l’Iran ha provocato un grande consumo di questi vettori, utilizzati dalle difese aeree per abbattere i missili balistici e i droni one way che gli iraniani hanno lanciato nei loro attacchi di ritorsione durante la campagna aerea israelo-statunitense.

Caccia contro droni

La difficoltà di reperimento di adeguati missili da difesa aerea, anche in considerazione della lentezza delle produzioni europee (SAMP/T e IRIS-T), ha determinato da parte ucraina il ricorso ai propri cacciabombardieri per intercettare e abbattere i droni russi.

Questo è stato ancora più necessario proprio in considerazione del fatto che i russi stanno utilizzando droni Geran più veloci, che necessitano di capacità di intercettazioni diverse rispetto alle precedenti utilizzate dagli ucraini, e soprattutto in grado di non far aumentare il rapporto costo/beneficio del sistema utilizzato.

Per spiegare meglio, utilizzare i già pochi e costosi Patriot (gli Usa ne hanno dimezzato le consegne) per abbattere un drone che costa all’incirca 80/100mila dollari, non è attuabile per le congiunture già enunciate.

Il 27 ottobre, lo Stato maggiore di Kiev ha riferito che negli ultimi tre mesi, le difese aeree ucraine hanno intercettato quasi il 60% dei droni d’attacco russi a propulsione a reazione Geran-4, con tassi di intercettazione che, in occasione di alcuni attacchi, hanno raggiunto l’80%. Questa percentuale, per i droni delle versioni precedenti (Geran-2 e 3) era pari o superiore al 90%. Non sono stati invece forniti dati sui tassi di intercettazione relativi al modello più avanzato, il drone Geran-5, molto probabilmente per questioni di propaganda, essendo molto facilmente più bassi del 50%. Secondo lo Stato Maggiore, i caccia – tra cui F-16, velivoli Mirage e MiG-29 – svolgono un ruolo significativo nell’intercettazione di questi droni russi a propulsione a reazione, e viene anche riferito che l’Ucraina sta inoltre lavorando al potenziamento delle proprie difese aeree a corto raggio, in un contesto segnato dalla carenza di missili terra-aria.

Da fonti aperte, sono stati osservati caccia F-16 lanciare missili – apparsi come del tipo IR – contro droni russi, generando non poco plauso per questo tipo di attività, che veniva riferita come molto meno dispendiosa rispetto all’utilizzo di un missile da difesa aerea come il Patriot.

Quanto costa un’ora di volo di un F-16?

Ma siamo davvero sicuri che, nel lungo periodo, sia davvero così? Gli ucraini utilizzano gli F-16 nelle versioni A e B, ovvero le prime versioni prodotte del caccia. Si stima, oggi, che un’ora di volo di un F-16 di questo tipo si aggiri intorno ai 27mila dollari, secondo documenti ufficiali del Pentagono.

In questo conteggio è compreso il carburante e tutto quanto necessario per mantenere operativo il velivolo, quindi i costi della manutenzione a terra. Non è compreso, invece, l’addestramento del pilota né il costo stesso del velivolo – che andrebbe spalmato sulle ore di volo effettuate.

A maggio dello scorso anno, ad esempio, il Dipartimento di Stato Usa aveva approvato la vendita di un pacchetto per l’addestramento e il sostegno – con relativo equipaggiamento – per i piloti di F-16 ucraini del valore di 310 milioni di dollari.

Considerando che, allora, l’Ucraina aveva in forza 31 F-16, significa 10 milioni di dollari per ciascun caccia. Il numero di ore di volo accumulate dagli F-16 ucraini sino a oggi non è noto, ma considerando che in questo periodo dell’anno la metà di essi è a terra per manutenzione dovuta all’alto tasso di utilizzo – dopo 300 ore di volo un F-16 richiede estesi interventi che impattano la sua disponibilità – è probabile che esso sia considerevole.

Sappiamo però che nel 2025, quindi prima dell’uso intensivo da parte russa dei droni Geran a getto, gli F-16 ucraini avevano accumulato 10553 ore di volo, comprensive di attacchi al suolo e in missioni SEAD/DEAD. Probabilmente, se consideriamo l’utilizzo fatto in funzione counter-drone, questo valore sarà più alto alla fine di quest’anno.

Meglio puntare su sistemi terrestri a basso costo

Supponendo per quest’anno una percentuale di missioni per la difesa aerea pari all’75%, e supponendo il numero delle ore di volo complessive per tutta la flotta di F-16 aumentato del 25% per via dell’offensiva russa coi nuovi droni, potremmo avere una stima delle ore di volo dedicate all’attività di difesa aerea: 9892.

Moltiplicando questo numero per il costo per ora di volo si raggiunge 267 milioni di dollari circa (arrotondato per difetto) a cui si deve sommare, come detto, il costo per l’addestramento di 310 milioni di dollari che ci porta a 577 milioni di dollari. Dividendo questa somma per il numero di aerei si ottiene 18,6 milioni di dollari: significa che in un anno un F-16 è costato più di 18 milioni di dollari per attività di difesa aerea. Escludendo i costi dei missili impiegati.

Sicuramente è più conveniente di un missile Patriot, il cui costo unitario si aggira sui 3,7 milioni di dollari ma che viene utilizzato come sistema antimissile, più che anti drone, ed è un valore paragonabile al lancio di 37 missili del tipo IRIS-T SL, il cui costo unitario si aggira sui 430mila euro (480mila dollari). Per il NASAMS, questo valore scende a 18 missili essendo il costo unitario di un AMRAMM lanciato da questo sistema terrestre pari a quasi un milione di dollari. Come detto, non abbiamo considerato il costo dei missili aria-aria: un Aim-9 a guida IR costa circa 400mila dollari.

Si tratta di una situazione emergenziale, ma sarebbe più conveniente per gli ucraini poter disporre di sistemi ad alta velocità di intercettazione da utilizzare contro i nuovi droni russi e riservare i cacciabombardieri per abbattere i missili da crociera e per supportare le operazioni terrestri.