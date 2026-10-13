I segreti del missile russo Kinzhal: cosa sappiamo dell’arma di Putin

La pubblicazione di nuovi dati tecnici sulla famiglia missilistica Kinzhal offre ulteriori elementi per esaminare l’evoluzione delle capacità d’attacco a lungo raggio della Federazione russa, l’organizzazione della sua industria della difesa e i vincoli che possono incidere sulla produzione di sistemi d’arma complessi. Il 12 ottobre 2026, la Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino (GUR) ha reso disponibili sul portale War&Sanctions un modello tridimensionale interattivo del missile aerobalistico Kh-47M2 Kinzhal, identificato anche con la sigla 9-S-7760, insieme a informazioni sui componenti e sulle imprese coinvolte nella sua realizzazione. I dati diffusi consentono di approfondire tre aspetti interconnessi: l’architettura del vettore, le scelte industriali e operative che ne condizionano l’impiego e la struttura della filiera produttiva russa, con le relative implicazioni per i regimi internazionali di controllo delle esportazioni e delle sanzioni economiche.

Drills of nuclear forces of Russia MIG-31 fighter with a Kinzhal (Dagger) high-precision hypersonic airballistic missile during drills of nuclear forces of Russia at an undisclosed location (RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S/EPA)

Cosa sappiamo

Secondo la documentazione pubblicata dal GUR, il Kinzhal è un missile a propellente solido, monostadio, dotato di una testata integrata nella struttura del vettore. L’elemento maggiormente rilevante sotto il profilo industriale è l’elevato livello di comunanza progettuale con il missile balistico 9M723 del sistema terrestre Iskander-M: l’intelligence ucraina stima che circa il 90% dei componenti sia unificato tra i due sistemi. Tale sovrapposizione suggerisce una significativa razionalizzazione della base tecnologica, con potenziali vantaggi nella gestione delle forniture, nell’impiego di componentistica condivisa e nell’organizzazione delle linee produttive.

Le differenze indicate nella scheda tecnica riguardano, tra gli altri elementi, un’ogiva aerodinamica posteriore che viene espulsa dopo l’accensione del motore, una testata radar per il rilevamento e l’aggancio del bersaglio e una stazione di disturbo elettronico attivo, affiancata da un sistema di rilascio di falsi bersagli. Questi apparati concorrono alla configurazione aerodinamica e alle funzioni di guida e contromisura elettronica del missile. Il portale ucraino riporta inoltre valori di velocità compresi tra 4.800 e 5.200 km/h in prossimità del bersaglio, con una velocità massima stimata di circa 12.000 km/h all’inizio della fase terminale.

Testate, precisione d’ingaggio e vincoli della componente aeronautica

La documentazione del GUR individua due configurazioni principali della testata: una convenzionale penetrante ad alto potenziale esplosivo, progettata per concentrare l’effetto distruttivo contro strutture protette e opere in cemento armato, e una variante nucleare. La fonte ucraina riferisce inoltre che la Russia starebbe lavorando a una configurazione a frammentazione ed esplosivo ad alto potenziale. L’eventuale introduzione di quest’ultima rappresenterebbe una modifica della configurazione d’impiego, ma non consente, da sola, di stabilire le motivazioni progettuali o di attribuire con certezza il cambiamento a specifiche difficoltà di precisione.

Nella stessa comunicazione, l’intelligence ucraina collega la revisione delle priorità produttive del 2026 a due fattori: la possibile riduzione dell’ordine statale per i Kinzhal e la riallocazione di capacità industriali, componenti e materie prime verso i missili balistici 9M723 dell’Iskander-M. Il secondo elemento riguarda la disponibilità dei vettori aerei. Il Kinzhal viene associato ai velivoli MiG-31K e MiG-31I, derivati dalla famiglia degli intercettori MiG-31 e adattati al trasporto e al lancio del sistema. Secondo il GUR, la limitata disponibilità di questi aeromobili e l’assenza di una produzione corrente di nuovi esemplari costituiscono ulteriori vincoli per la sostenibilità operativa del complesso d’arma. La capacità d’impiego, pertanto, non dipenderebbe esclusivamente dalle scorte missilistiche, ma anche dalla manutenzione, dalla disponibilità dei velivoli compatibili e dal mantenimento delle infrastrutture tecniche necessarie.

Filiera industriale, sanzioni e controllo delle tecnologie strategiche

Il quadro delineato dal GUR comprende 58 imprese russe indicate come partecipanti alla filiera di produzione del Kinzhal. Secondo la stessa fonte, 22 di queste non risultavano soggette alle sanzioni adottate da alcuno dei Paesi appartenenti alla coalizione sanzionatoria presa in considerazione dal rapporto. Il dato mette in evidenza la complessità delle reti industriali che sostengono i programmi missilistici: alla produzione diretta si affiancano attività di progettazione, sviluppo di software, fornitura di componenti, lavorazioni specialistiche e supporto tecnico.

Sul piano geopolitico ed economico, la mappatura della filiera s’inserisce nel confronto sulle modalità con cui limitare l’accesso dell’industria militare russa a tecnologie, materiali e forniture strategiche. L’efficacia delle misure restrittive dipende dalla copertura delle entità coinvolte, dal coordinamento tra le giurisdizioni che applicano le sanzioni e dalla capacità d’individuare eventuali intermediari o canali alternativi di approvvigionamento. Il rapporto non dimostra, da solo, che tutte le imprese elencate abbiano eluso misure restrittive o utilizzato forniture illegali; segnala invece, secondo la ricostruzione del GUR, una rete produttiva articolata e alcune aziende non ancora incluse negli elenchi sanzionatori considerati. Secondo gli analisti l’aggiornamento delle informazioni industriali e il controllo dei trasferimenti di beni a duplice uso restano quindi strumenti centrali nell’analisi delle capacità di rigenerazione del comparto militare russo, ferma restando la necessità di valutare ogni eventuale misura sulla base di evidenze specifiche e delle procedure previste dalle autorità competenti.