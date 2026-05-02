“Impermeabili ai droni”: come funzionano le “tende stealth” del Pakistan

Il Pakistan sta sperimentando una nuova generazione di coperture militari progettate per ridurre drasticamente la visibilità sul campo di battaglia moderno. Di cosa si tratta? Di particolari tende realizzate con materiali speciali in PVC capaci di bloccare la radiazione infrarossa, e rendere così più difficile l’individuazione da parte di droni. Ecco che cosa sappiamo.

Le nuove tende stealth del Pakistan

Secondo quanto riportato dal portale Next Gen Defense, queste tende rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai tradizionali sistemi di mimetizzazione, perché non si limitano a confondere l’occhio umano ma intervengono direttamente sulla firma termica degli oggetti e delle persone al loro interno.

Il produttore pakistano H. Nizam Din & Sons ha sviluppato una struttura basata su PVC ad alta resistenza e tessuti saldati ad alta frequenza, progettati per ridurre l’emissione di calore rilevabile dai sensori infrarossi montati su droni e piattaforme ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Oltre alla protezione termica, le suddette tende offrono una certa resistenza anche alla rilevazione radar, contribuendo a creare un livello di occultamento multilivello. Il design include strutture esterne modulari che permettono un montaggio rapido, caratteristica fondamentale in scenari ad alta intensità dove la mobilità è essenziale.

Una soluzione anti drone

Tende del genere possono essere utilizzate per centri di comando temporanei, depositi di equipaggiamento o nodi di comunicazione, tutti obiettivi particolarmente sensibili per la ricognizione nemica. Anche la resistenza al fuoco e la durabilità dei materiali sono elementi chiave, pensati per garantire operatività in condizioni difficili e prolungate.

La presentazione ufficiale di queste tecnologie durante eventi internazionali come Techtextil 2026, in Germania, evidenzia un cambiamento più ampio nell’industria pakistana della difesa, sempre più orientata verso materiali avanzati e applicazioni ad alto valore tecnologico.

Non solo: l’interesse mostrato da partner internazionali suggerisce che queste tende potrebbero trovare applicazioni anche al di fuori del contesto strettamente militare, ad esempio in operazioni di emergenza o missioni umanitarie in aree sensibili. Il vantaggio principale resta però quello tattico: ridurre la probabilità di essere individuati da droni sempre più sofisticati e diffusi.

In prospettiva, tecnologie simili potrebbero

essere ulteriormente sviluppate con rivestimenti adattivi o sistemi attivi di gestione del calore, rendendo le postazioni sul campo ancora più difficili da rilevare. I test della pakistana H. Nizam Din & Sons proseguono.