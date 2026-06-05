Una nuova "guerra" nel Triangolo d'oro: cosa c'è dietro la crociata asiatica al narcotraffico

Il Triangolo d'oro torna al centro delle preoccupazioni internazionali. L'area montuosa al confine tra Myanmar, Laos e Thailandia, da decenni considerata uno dei principali hub mondiali per la produzione e il traffico di droga, è oggi teatro di una nuova offensiva regionale contro i cartelli criminali. A spingere quattro governi asiatici verso una cooperazione più stretta è la crescita del mercato locale delle droghe sintetiche, che continua ad alimentare reti transnazionali sempre più sofisticate. Ecco che cosa sta succedendo nel cuore dell’Asia.

La crociata asiatica contro il narcotraffico

Secondo quanto riportato da Vietnam News, Vietnam, Cina, Laos e Myanmar hanno avviato una campagna congiunta di tre mesi per contrastare il traffico di stupefacenti lungo le frontiere condivise. L'iniziativa, che prenderà forma tra giugno e settembre, prevede operazioni coordinate di controllo, indagini transfrontaliere e un rafforzamento dello scambio di informazioni tra le forze di sicurezza dei quattro Paesi.

Le autorità intendono colpire non soltanto il trasporto delle sostanze illegali, ma anche le filiere che alimentano la produzione di metanfetamine e altre droghe sintetiche. Particolare attenzione sarà riservata ai precursori chimici, elementi fondamentali per la fabbricazione degli stupefacenti e spesso oggetto di traffici paralleli che attraversano diversi Stati asiatici.

Negli ultimi anni le organizzazioni criminali hanno infatti adattato le proprie strategie, sfruttando la fragilità di alcune aree di confine e le difficoltà dei governi nel controllare territori remoti. Un rapporto dello United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pubblicato nel 2025 ha evidenziato un aumento del 18% dei sequestri di droghe sintetiche nell'Asia orientale e sud-orientale rispetto all'anno precedente, confermando come il Triangolo d'oro resti uno dei principali centri di produzione mondiale.

Cosa succede nel Sud Est Asiatico

Dietro questa nuova offensiva non c'è soltanto la volontà di ridurre il traffico di droga, ma anche la necessità di contenere l'influenza economica e militare delle organizzazioni criminali che prosperano soprattutto nelle aree più instabili del Myanmar (dove, lungo il confine con la Thailandia, sono diffuse anche le cosiddette Scam Cities).

Dopo il colpo di Stato del 2021 e il successivo deterioramento della situazione interna, diverse zone del Paese sono finite sotto il controllo di gruppi armati e milizie locali, creando condizioni favorevoli per le attività illecite.

La situazione è dunque delicatissima. Anche perché i proventi del narcotraffico contribuiscono a finanziare reti criminali che operano oltre i confini nazionali e che spesso intrecciano i propri interessi con quelli di gruppi armati presenti sul territorio.

La cooperazione tra Hanoi, Pechino, Vientiane e Naypyidaw rappresenta quindi un tentativo di affrontare il problema alla radice, colpendo sia le strutture logistiche sia le fonti di finanziamento delle organizzazioni coinvolte.

Resta però da capire se la nuova strategia riuscirà a produrre risultati duraturi in una regione dove il narcotraffico continua a dimostrare una notevole capacità di adattamento.