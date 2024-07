"Si preparano al peggio": cosa svelano le esercitazioni militari di Taiwan

Ascolta ora 00:00 00:00

A Taiwan è partito il conto alla rovescia per le esercitazioni militari Han Kuang, previste dal 22 al 26 luglio. Si svolgono ogni anno a partire dal 1984, sono i principali giochi di guerra dell'esercito di Taipei, e hanno l'obiettivo di testare la prontezza al combattimento dell'isola di fronte a una possibile invasione cinese. Quest'anno, però, ci sarà una novità senza precedenti. Per la prima volta in assoluto le forze armate taiwanesi abbandoneranno le performance prestabilite per concentrarsi invece su scenari realistici, dove testeranno rigorosamente le proprie capacità belliche.

Le esercitazioni di Taiwan

Nello specifico, l'attenzione sarà rivolta a scenari di combattimento non programmati volti a testare le risposte delle truppe taiwanesi al comando decentralizzato, alle Regole di ingaggio (ROE) aggiornate e alle operazioni notturne. In precedenza, invece, le esercitazioni Han Kuang erano scritte e pianificate in modo che le truppe partecipanti sapessero esattamente quando e dove sarebbe apparsa la "forza d'invasione" simulata. Il ministero della Difesa dell'isola ha spiegato che la simulazione di un "attacco nemico" potrebbe avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, con qualsiasi sistema d'arma disponibile, e dunque i militari dell'isola d'ora in avanti dovranno simulare al meglio le reali condizioni del campo di battaglia.

" Questa volta, stiamo esercitando la capacità delle piccole unità di operare nel caso in cui vengano tagliate fuori dal comando più alto. L'attenzione è su come adattarsi, come decidere cosa fare, in quali circostanze ingaggiare il nemico ", ha dichiarato un funzionario militare taiwanese anonimo al Financial Times. Sebbene questi siano obiettivi standard per la maggior parte degli eserciti moderni, le imminenti manovre segnano un cambiamento rivoluzionario per le forze armate dell'isola.

Il motivo è presto detto. " Questa è la prima volta che (le forze taiwanesi ndr) prendono davvero sul serio il loro lavoro. Hanno la sensazione che la situazione sia abbastanza tesa e non stanno semplicemente eseguendo le azioni meccaniche come facevano nelle precedenti esercitazioni ", ha spiegato Kitsch Liao, vicedirettore del Global China Hub dell'Atlantic Council ed esperto dell'esercito taiwanese.

Da spettacoli scenici a preparazioni alla guerra

Sin dalla sua prima edizione, l'esercitazione Han Kuang coincide con il culmine del ciclo annuale di addestramento militare di Taiwan. Con simulazioni militari da tavolo e wargame al computer, per i comandanti di Taipei queste manovre sono però sempre state molto sceniche. L'ammiraglio Mei Chia Shu, capo di stato maggiore, ha dichiarato il mese scorso che le operazioni di quest'anno non avrebbero incluso una forza nemica simulata perché era più importante che i paracadutisti e le forze anfibie di Taiwan si addestrassero per il loro ruolo cruciale nella difesa del Paese.

Mei ha affermato che alle unità verranno fornite istruzioni per compiti realistici sul campo di battaglia con breve preavviso e che a Taiwan non verranno utilizzate munizioni vere, poiché la grande quantità di movimenti non programmati li renderebbe troppo pericolosi. Il nuovo obiettivo sarà quello di consentire alle truppe e ai comandanti di familiarizzare con l'ambiente che dovranno difendere in caso di scoppio di una guerra e di mettere in pratica i loro piani difensivi.

Non solo: per la prima volta verrà messa alla prova anche la struttura di comando decentralizzata dell'esercito, con esercitazioni che monitoreranno le capacità decisionali delle unità in scenari che simulano la perdita di contatto con il comando centrale in tempo di guerra.

Ogni soldato dovrà inoltre attenersi alle ROE aggiornate, che spiegano in quali circostanze è autorizzato a usare determinate armi o a lanciare contrattacchi. Se non è una rivoluzione rispetto alle precedenti edizioni delle manovre Han Kuang poco ci manca.