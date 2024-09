Kiev e il raid con la nuova arma segreta: così Mosca ha perso l'arsenale a prova di atomica

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella notte i droni ucraini hanno attaccato uno dei più grandi arsenali della Russia, provocando una potente detonazione nella città di Toropets, nella provincia di Tver, a circa 500 chilometri da Mosca. Soltanto nel 2018, il ministero della Difesa russo si vantava del fatto che questa struttura, contenente missili balistici - compresi gli Iskander - antiaerei, munizioni di artiglieria e bombe guidate KAB, era stata preparata per resistere anche a un'esplosione nucleare. L'attacco di Kiev, invece, ha " ha letteralmente cancellato dalla faccia della terra " il sito, hanno spiegato fonti del Servizio di sicurezza ucraino (SBU). Come ha fatto l'Ucraina a realizzare una simile impresa? Tutto merito del Palianytsia, un "missile drone" ucraino presentato qualche settimana fa da Volodymyr Zelensky.

L'arma segreta usata da Kiev

In un discorso in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, Zelensky in persona aveva parlato della Palianytsia, un'arma di fabbricazione nazionale da lui stesso definita "missile drone", contro le forze russe. Il nome dell'arma, che si riferisce a un tipo di pane ucraino, è difficile da pronunciare correttamente per i russi, e prende il nome dal termine usato dagli ucraini per smascherare gli infiltrati del Cremlino. " Il 24 agosto abbiamo schierato con successo per la prima volta la nostra nuova arma: il Palianytsia, un missile drone a lungo raggio ucraino che abbiamo sviluppato a livello nazionale allo scopo di distruggere il potenziale offensivo del nemico ", spiegava il presidente ucraino. I funzionari ucraini hanno offerto qualche dettaglio in più spiegando che l'arma condivideva caratteristiche sia con i missili che con i droni e che quindi si adatterebbe a entrambe le definizioni.

L'Ucraina non ha rilasciato dettagli ufficiali su questo drone. Da quanto emerso, l'arma viene lanciata da una piattaforma terrestre, è dotata di un motore turbogetto e ha una gittata di circa 600-700 chilometri, e il che significa che ci sono circa 20 aeroporti militari russi nel suo raggio d'azione, oltre a vari altri siti strategici. Il motore dek Palianytsia, in particolare, gli consente di andare molto più veloce dei normali droni, anche se probabilmente non è in grado di rompere la barriera del suono. Tuttavia, questo jolly dovrebbe essere abbastanza veloce da rappresentare una sfida per il già poroso sistema di difesa aerea della Russia. Il missile da crociera Kalibr, per esempio, è in grado di viaggiare fino a 800 chilometri all'ora, ed è possibile che il Palianytsia sarà in grado di volare quasi altrettanto velocemente.

Il jolly di Kiev

" Se l'Ucraina riuscisse a produrre Palianytsias in quantità industriali, la Russia sarebbe costretta a revisionare l'intero sistema di difesa aerea ", scriveva Meduza qualche settimana fa. Non solo: in quel caso, le capacità dell'Ucraina di colpire gli aeroporti russi potrebbe spingere il comando aerospaziale russo a spostare i suoi bombardieri Su-34, gli stessi che Mosca usa per sganciare bombe plananti sulle città ucraine e sugli obiettivi militari, più all'interno del Paese. Una volta che questi aerei saranno stati spostati lontani dal confine, questi velivoli non saranno in grado di effettuare tante sortite come fanno adesso, poiché la necessità di carburante extra ridurrà la loro capacità di trasportare bombe.

Come se non bastasse, il Palianytsia potrebbe praticamente neutralizzare la minaccia degli elicotteri d'attacco russi, che semplicemente non saranno in grado di raggiungere la zona del fronte da aeroporti lontani.

Tutto ciò renderebbe i raid dell'Ucraina alle infrastrutture energetiche e alle strutture militari russe ancora più efficaci. L'eventuale produzione di massa di Palianytsia, inoltre, consentirebbe a Kiev di attaccare il territorio russo senza violare le restrizioni che devono affrontare nell'uso di armi fornite dall'Occidente