Il sottomarino che semina mine da lontano: così MEDUSA cambia la guerra subacquea Usa

La Marina degli Stati Uniti sta sviluppando MEDUSA (Mining Expendable Delivery Unmanned Submarine Asset), un veicolo subacqueo autonomo destinato a consentire ai sommergibili d’attacco la posa di mine navali a distanza, senza obbligare la piattaforma lanciante ad avvicinarsi direttamente all’area operativa.

Washington ha assegnato a General Dynamics Mission Systems una modifica contrattuale del valore di 13,81 milioni di dollari per proseguire le attività di sviluppo, comprendenti la realizzazione dei prototipi, l’evoluzione del software di missione, l’integrazione dei sottosistemi e la produzione delle apparecchiature di supporto. La gestione dell’iniziativa è affidata all’ufficio PMS-406 della Naval Sea Systems Command, con un valore massimo potenziale di 58,07 milioni di dollari e una pianificazione estesa fino al 2032.

L’obiettivo della Marina statunitense è introdurre una nuova soluzione per il minamento a distanza, aumentando la libertà d’azione dei sommergibili nelle aree marittime caratterizzate da intensa sorveglianza, presenza di reti antisommergibile e crescente integrazione tra sensori navali e sistemi autonomi.

Cosa sappiamo

Il programma MEDUSA riguarda un veicolo subacqueo autonomo di classe media (UUV) progettato per essere lanciato attraverso i tubi lanciasiluri da 533 millimetri dei sommergibili d’attacco statunitensi. Il mezzo è concepito per operare senza equipaggio e trasportare un carico utile destinato alla posa di mine navali in un’area definita dai parametri della missione.

La configurazione monouso risponde a esigenze operative specifiche. Il recupero di un veicolo autonomo richiederebbe infatti la permanenza del sommergibile nelle vicinanze della zona d’impiego, aumentando il rischio di individuazione da parte di sensori acustici, pattugliamenti marittimi e unità specializzate nella guerra antisommergibile.

La soluzione adottata consente invece al battello lanciatore di modificare rapidamente la propria posizione dopo il rilascio, mentre il mezzo autonomo prosegue verso l’obiettivo assegnato. La progettazione si concentra pertanto su autonomia decisionale, precisione della navigazione, efficienza propulsiva e affidabilità dei componenti elettronici ed energetici.

Il contratto iniziale del 2024 comprendeva la costruzione dei primi esemplari sperimentali, le attività di validazione tecnica, lo sviluppo dell’architettura software e la predisposizione delle infrastrutture logistiche. L’estensione autorizzata nel 2026 ha consentito di ampliare la fase di verifica, concentrandosi sul miglioramento dei sottosistemi principali, tra cui gestione dell’energia, navigazione autonoma e procedure d’impiego.

Il minamento strategico torna protagonista nella competizione marittima internazionale

Lo sviluppo del nuovo vettore subacqueo evidenzia l’interesse delle principali marine militari verso strumenti capaci di influenzare la libertà di movimento negli spazi marittimi sottoposti a confronto strategico.

Le mine navali conservano un valore operativo rilevante perché possono rallentare le attività militari, imporre complesse operazioni di ricerca e neutralizzazione e condizionare l’accesso a porti, stretti e corridoi marittimi considerati sensibili.

L’introduzione di un mezzo autonomo modifica il tradizionale impiego del minamento, consentendo al sommergibile di operare da una posizione separata rispetto al punto di rilascio. Tale caratteristica assume particolare importanza nelle aree costiere dove infrastrutture di sorveglianza, sensori subacquei e pattugliamenti antisommergibile rendono più rischiose le operazioni condotte con piattaforme abitate.

La Marina statunitense dispone già di strumenti dedicati, tra cui la famiglia di mine aerolanciate Quickstrike mine e la mina mobile lanciabile da sommergibile Mk 67 Submarine-Launched Mobile Mine. Il nuovo assetto introduce tuttavia un diverso modello operativo, fondato sulla navigazione autonoma, sulla gestione digitale della missione e sulla riduzione dell’esposizione della piattaforma madre.

Lo sviluppo procede parallelamente ad altri programmi dedicati alla dimensione subacquea senza equipaggio. Il veicolo Orca XLUUV è destinato a missioni a lunga autonomia con configurazione modulare, mentre il sistema Hammerhead mine è concepito per la guerra antisommergibile attraverso un’arma persistente collocata sul fondale.

L’insieme di queste iniziative segue un indirizzo comune della pianificazione navale americana: distribuire funzioni tra unità con equipaggio e piattaforme autonome specializzate, ampliando la capacità di intervento negli ambienti marittimi più complessi.

La filiera industriale americana e il futuro della guerra subacquea autonoma

La realizzazione del MEDUSA coinvolge una filiera industriale statunitense con competenze nella cantieristica militare, nell’elettronica navale e nella robotica marina. Le principali attività sono concentrate negli stabilimenti di General Dynamics situati nel Massachusetts, con il contributo di strutture specializzate nello sviluppo e nell’integrazione dei veicoli subacquei autonomi.

L’iniziativa dovrà rispettare i requisiti previsti dalla normativa americana per i programmi navali sensibili, mantenendo negli Stati Uniti la produzione delle principali componenti strutturali e tecnologiche.

L’eventuale impiego potrebbe coinvolgere i sommergibili d’attacco classe Virginia-class submarine e le future piattaforme SSN(X). L’integrazione di nuove dotazioni dovrà comunque tenere conto dei limiti di spazio disponibili a bordo e della necessità di bilanciare armamenti tradizionali, sensori avanzati e sistemi autonomi.

La Marina USA punta quindi a una forza subacquea composta da piattaforme abitate e mezzi senza equipaggio, con l’obiettivo di ampliare le opzioni operative e ridurre l’impiego diretto delle unità più preziose nelle missioni ad alto rischio.

Il MEDUSA rimane attualmente nella fase di sviluppo e dovrà superare ulteriori verifiche prima di un eventuale ingresso in servizio. Le prossime prove valuteranno affidabilità, sicurezza del lancio, autonomia e prestazioni complessive.

Qualora i requisiti tecnici vengano confermati, il nuovo vettore autonomo potrà diventare uno degli elementi della

futura architettura subacquea statunitense, nella quale sommergibili e piattaforme robotizzate opereranno con funzioni complementari per rafforzare il controllo degli spazi marittimi e la flessibilità delle operazioni navali.