Un super drone kamikaze per Taiwan: come funziona il Chien Feng IV

Lavori in corso a Taiwan per la costruzione di un nuovo drone in grado di rafforzare l'apparato militare dell'isola. Kratos Defense & Security Solutions, un'azienda statunitense attiva nel settore della difesa e della tecnologia militare, ha confermato che sta collaborando con il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) di Taipei per la costruzione di un derivato del drone bersaglio MQM-178 Firejet a reazione, denominato Chien Feng IV. Questo velivolo senza pilota è considerato principalmente un drone kamikaze a basso costo e a lungo raggio, e NCSIST starebbe valutando potenziali opportunità di esportazione oltre alla vendita all'esercito taiwanese. Ecco che cosa sappiamo.

Un nuovo drone per Taiwan?

Nei giorni scorsi lo United Daily News ha parlato a lungo del Chien Feng IV sottolineando le attività di ricerca di NCSIST. Il drone, ha aggiunto The War Zone, dovrebbe fare il suo debutto ufficiale al pubblico in occasione della biennale Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition il mese prossimo. " Possiamo confermare l'entusiasmante partnership " con NCSIST e che il Chien Feng IV " è un derivato del sistema MQM-178 ", ha dichiarato a TWZ Steve Fendley, presidente della divisione Sistemi senza pilota di Kratos. " Lo sviluppo è iniziato all'inizio di quest'anno e sta procedendo rapidamente ", ha quindi aggiunto lo stesso Fendley.

Entro la fine dell'anno Kratos si aspetta di ricevere un contratto da fornitore unico per il drone tattico Kratos Airwolf, che potrebbe portare a un contratto di produzione verso la fine del 2026. Anche l'Airwolf, noto anche come Tactical Firejet, è basato sul progetto MQM-178. La famiglia Firejet/Airwolf offre un punto di partenza logico per un drone Chien Feng IV, a metà strada tra la linea sempre più sfumata tra i droni kamikaze a lungo raggio e i missili da crociera, nonché i decoy. Kratos ritiene che l'MQM-178, lungo 3,2 metri e con un'apertura alare di 2 metri, sia in grado di trasportare internamente circa 32 kg di carico utile, oltre a circa 16 kg in più sotto ciascuna ala e altri 9 kg in pod su ciascuna estremità alare.

Cosa sappiamo del Firejet/Airwolf

Cos'altro sappiamo? Che l'MQM-178 può raggiungere velocità fino a 0,69 Mach e volare ad altitudini comprese tra 6 e 10.000 metri. Progettato come bersaglio per il lancio di missili aria-aria e terra-aria durante l'addestramento e i test, il Firejet può virare fino a -2 e fino a +9 G. Il drone viene lanciato tramite catapulta. Airwolf ha le stesse dimensioni fisiche e le stesse modalità operative generali del Firejet, ma presenta una configurazione interna rielaborata per consentirne una migliore configurazione per missioni tattiche, incluso il ruolo di "gregario fedele" per velivoli con equipaggio. Kratos afferma che è recuperabile tramite paracadute e ha un'autonomia massima di 400 miglia nautiche e un'autonomia massima di 1,3 ore.

In base a questo il Chien Feng IV derivato dall'MQM-178 potrebbe essere configurato per effettuare altri compiti oltre all'attacco unidirezionale, tra cui la guerra elettronica e il ripetitore di segnali di comunicazione. L'NCSIST potrebbe sfruttare i nuovi droni in tandem con i tradizionali missili da crociera in servizio a Taipei, come l'Hsiung Feng IIE (HF-2E).

Ricordiamo che, grazie all'aiuto del governo degli Stati Uniti, negli ultimi anni Taiwan ha lavorato duramente per ampliare il proprio arsenale di droni d'attacco unidirezionali, così come altri sistemi aerei e marittimi senza equipaggio.