"Vogliono ritirare caccia e navi militari dall'Europa". Gli Usa si sfilano dalla Nato

Un taglio netto, deciso, drastico del numero di mezzi militari a disposizione della Nato. È questo l'ultimo piano al quale starebbero lavorando gli Stati Uniti, secondo alcune indiscrezioni in procinto di ridurre di un terzo i caccia e le navi da guerra fin qui fornite all'Alleanza Atlantica. Nello specifico, Washington avrebbe intenzione di ridurre da 150 a 100 gli F-16 e gli F-15E dislocati sul territorio europeo, e da 26 a 15 gli aerei da ricognizione. Previsto anche il ritiro di tutti e otto gli aerei cisterna, nonché il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, una portaerei e altre navi. Ecco che cosa sta succedendo.

La mossa degli Usa

La notizia è stata riportata dal New York Times. A detta del quotidiano statunitense, la scelta di ridimensionare la quantità di mezzi messi a disposizione della Nato sarebbe stata comunicata dagli Usa agli alleati all'inizio di giugno in un comunicato riservato.

Il paper, in base a chi ha avuto modo di visionarlo, offrirebbe una "rara chiarezza" sulla misura in cui l'amministrazione Trump intenderebbe ridurre il proprio impegno nei confronti dell'Alleanza Atlantica. Dal canto suo, il Pentagono ha "rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento", limitandosi a citare una più generica dichiarazione del suo Comando Europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare Usa in Europa.

Pare, tuttavia, che la strada sia ormai tracciata. Tanto è vero che diversi funzionari statunitensi sentiti dallo stesso Nyt hanno riferito che il taglio dei mezzi militari Usa in Europa verrà attuato "molto presto", addirittura ben prima di quando previsto dagli alleati europei. L'improvviso ritiro delle forze americane dal blocco comprometterebbe la capacità della Nato, di monitorare il traffico sottomarino russo e di lanciare missili Tomahawk a lungo raggio in profondità nel territorio russo..

Le conseguenze sulla Nato

Trump si è a lungo lamentato del ruolo giocato dagli Stati Uniti all'interno della Nato per difendere l'Europa. Il presidente statunitense ha più volte esortato Bruxelles a fare di più per difendersi senza il sostegno americano e ha minacciato molteplici volte di abbandonare completamente l'Alleanza Atlantica. La sua amministrazione si era limitata a diffondere annunci isolati riguardanti peraltro il ritiro di mezzi da alcuni singoli Paesi.

Di recente, il capo del Comando europeo del Pentagono, generale Alexus Grynkewich, era stato più esplicito del solito. "Nel modello di forza della Nato si è creata una dipendenza malsana dalle forze statunitensi. Il presidente Trump, il segretario Hegseth e altri hanno chiarito che questa situazione deve cambiare, e cambierà".

Gli effetti del ritiro saranno parzialmente attenuati dal fatto che i leader europei, consapevoli della necessità di dipendere meno dal supporto statunitense, hanno già avviato il processo di riarmo dei rispettivi Paesi. “Il problema principale della Natoè che, finché Trump sarà presidente, non c'è più alcuna fiducia nel fatto che gli Stati Uniti verrebbero in aiuto degli europei in caso di emergenza", ha dichiarato da Berlino il parlamentare tedesco Anton Hofreiter.

Permangono infatti gravi criticità.

Il ministro della Difesa britannico si è appena dimesso accusando il suo governo di spendere troppo poco per le forze armate. L'Europa sta inoltre faticando a coordinare il riarmo, mentre la Germania si è ritirata da un progetto per la costruzione di un nuovo aereo da combattimento con Francia e Spagna.