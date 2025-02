Il disco con i brani più belli dei film sexy degli anni '70

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche i film più sottovalutati dalla critica nascondono segreti che impiegano decenni a venire alla luce. Lo dimostra una inedita compilation che il regista e attore americano Eli Roth pubblicherà il 21 marzo. Red Light Disco è una selezione di brani tratti dalle colonne sonore di alcune delle commedie sexy più famose tra gli anni Sessanta e l'inizio degli Ottanta. Quasi tutti frutto di grandi compositori. Da L'altra faccia del peccato del 1969 e Il sesso del diavolo del 1971 fino a Sensi caldi del 1980. Si parla dei film cosiddetti di Serie B, gli erotici che hanno lanciato attori come Lino Banfi e caratteristi come Alvaro Vitali o Bombolo. Non furono certo film da Oscar, per carità, e talvolta erano proprio al limite del ridicolo per quanto riguarda scrittura e montaggio. Però hanno caratterizzato una fase non brevissima del cinema italiano, o comunque tuttora lo identificano E la scelta di Eli Roth ne conferma il rilievo anche musicale. Dice questo attore regista amico di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez e, tra l'altro, direttore di un film molto amato dalla critica ossia il torture-horror Hostel del 2005: «Quando sono diventato appassionato di musica di questo genere di film italiani degli anni '70, questi brani erano impossibili da trovare al di fuori dei film, li estraevo dai dvd per poterli ascoltare, spesso con i dialoghi, perché non riuscivo a trovarli da nessun'altra parte. Quando Cam Sugar mi ha chiesto di curare questa raccolta, non è stata solo un'emozione per me in quanto appassionato, ma anche un sogno come regista». Canzoni che non si sentivano più dall'uscita dei film, tutte impeccabili, come se fossero state registrate oggi. Volevo organizzare una festa, una festa italiana anni '70 molto cool e molto groovy, come se fossimo tutti all'interno di una scena di uno di questi film».

Le attrici protagoniste di quei film sono note, da Edvige Fenech di Taxi Girl alla

Gloria Guida de La liceale seduce i professori. Ma i compositori e direttori di queste canzoni sono meno riconoscibili ma altrettanto decisivi, da Stelvio Cipriani a Gianni Ferrio, Riz Ortolani e Nico Fidenco.

Un gioiellino.