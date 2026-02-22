Colori dell'Ucraina su Palazzo Marino

In occasione del quarto anniversario dell'invasione russa, martedì prossimo dalle ore 18 alle 20 la facciata di Palazzo Marino su piazza San Fedele sarà illuminata con i colori della bandiera ucraina. Un'iniziativa presa dal Comune su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale. E sarà preceduta, già domani, da un momento di raccoglimento all'inizio della seduta del Consiglio comunale. "Non bisogna stancarsi di chiedere a gran voce la fine del conflitto e soprattutto una pace giusta per l'Ucraina - sostiene la presidente dell'aula Elena Buscemi -. Con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro supporto al popolo ucraino e la nostra solidarietà per le sofferenze e i lutti che ormai da quattro anni sta vivendo. Milano è da sempre vicina a chi soffre queste condizioni e alle popolazioni vittime di soprusi, prevaricazioni e violenze". Si tratta "di un atto simbolico dal forte valore politico a sostegno di un popolo che resiste all'aggressore in una vocazione europeista - aggiunge Roberta Osculati, vicepresidente del Consiglio che si è fatta tramite di portare all'attenzione dell'amministrazione milanese l'appello arrivato dal Network NAU (associazioni per l'Ucraina) -. Illuminare l'edificio che rappresenta simbolicamente l'intera comunità della nostra città è un gesto potente di solidarietà al popolo ucraino, aggredito ogni giorno nelle proprie case. È anche un segnale di attenzione, tanto atteso, a tutela dei diritti umani e un messaggio di speranza e di pace".

In diverse occasioni, l'anno scorso, sia la Presidente Buscemi, a nome dell'Amministrazione comunale, sia la Vicepresidente Osculati sono andate in Ucraina per manifestare la loro vicinanza e la loro solidarietà alla popolazione e per sostenere la visione europeista ai processi di costruzione e difesa della pace.