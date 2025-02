Donna di 81 anni percorre l'autostrada contromano

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha percorso quattro chilometri in contromano prima di scontrarsi frontalmente con un'altra auto, in galleria. Ma sono rimasti tutti illesi, lei, 81 anni, al volante di una Mercedes Classe A e lui, conducente di 53 anni, alla guida di una Seat. Fortunatamente illesi. Lo scontro è avvenuto ieri intorno alle 16 sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso al confine con la Svizzera.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe imboccato la A9 a Como, in direzione Milano, ma avrebbe invertito la marcia alla barriera di Grandate. Si sarebbe accorta dell'errore soltanto 4 chilometri dopo, all'interno della Galleria San Fermo, dove è avvenuto lo scontro con l'auto. Nessuno, dunque, è rimasto ferito, ma l'anziana è stata portata all'ospedale Sant'Anna in stato confusionale. Il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso per circa 40 minuti con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, la donna alla guida di una Mercedes Classe A, sarebbe entrata regolarmente in autostrada a Como per dirigersi verso Milano. Ma all'altezza della barriera di Grandate, l'81enne avrebbe avuto un ripensamento: ha fatto inversione di marcia per tornare verso Como viaggiando contromano.

Nel frattempo, la situazione di grave pericolo è stata subito segnalata ma l'anziana ha proseguito la sua corsa contromano per circa 4 chilometri circa. Nella galleria di San Fermo, la donna si è trovata davanti una Seat Ibiza che procedeva nella direzione giusta, alla guida un uomo di 53 anni che non è riuscito a far nulla per evitare l'impatto. Lo scontro ha provocato danni alle due vetture ma fortunatamente i rispettivi conducenti non sono rimasti feriti e non sono stati coinvolti altri mezzi.

L'autostrada è stata temporaneamente bloccata. Sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sull'episodio sta indagando la Polstrada di Como. È stata la Provincia di Como a divulgare la notizia.