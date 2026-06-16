Alla vigilia del nuovo Pitti Uomo 110 la domanda che attraversa il settore è una sola: il 2026 sarà l'anno della ripresa o quello della semplice resistenza? I numeri del 2025 consegnano un quadro complesso. L'export della moda uomo italiana ha perso l'1,7%, mentre le importazioni sono tornate a crescere. Un rallentamento che riflette le difficoltà dell'economia internazionale e la debolezza di alcuni mercati storicamente decisivi per il Made in Italy. Eppure sarebbe sbagliato leggere questi dati come l'inizio di una fase recessiva. Al contrario, molti segnali indicano che il settore sta entrando in una nuova fase di assestamento. L'epoca nella quale la Cina rappresentava il motore quasi esclusivo della crescita appare conclusa, ma nel frattempo si stanno consolidando altri mercati. Francia e Stati Uniti continuano a offrire opportunità significative. Il Giappone mostra segnali incoraggianti. La Polonia prosegue una crescita che non può più essere considerata episodica. Il Nord Europa si conferma un'area particolarmente ricettiva verso i prodotti di qualità e il Medio Oriente sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle strategie commerciali delle aziende.

Anche il Pitti Uomo d'inizio anno ha offerto indicazioni che meritano attenzione. La tenuta dei buyer esteri, nonostante un contesto internazionale segnato da guerre, tensioni geopolitiche e incertezza economica, dimostra che l'interesse verso il menswear italiano resta elevato. Non è un dettaglio. Le fiere intercettano spesso in anticipo gli orientamenti del mercato e il clima registrato a Firenze suggerisce prudenza, ma non sfiducia.

Per queste ragioni il 2026 potrebbe configurarsi come un anno di stabilizzazione e graduale recupero. Non si intravedono le condizioni per un forte rimbalzo, ma nemmeno quelle per un ulteriore deterioramento del settore. La previsione più plausibile è quella di una crescita moderata delle esportazioni, sostenuta soprattutto dall'Europa, dagli Stati Uniti e dai mercati emergenti ad alto potenziale.

Le migliori prospettive sembrano riguardare i segmenti premium, dove il valore del prodotto continua a fare la differenza. L'abbigliamento in pelle, che già nel 2025 ha registrato una dinamica particolarmente positiva, appare destinato a mantenere una buona vitalità. Anche il vestiario esterno dovrebbe beneficiare della crescente attenzione verso qualità, durata e contenuto manifatturiero. Più complessa la situazione per i comparti maggiormente esposti alla competizione internazionale sul prezzo.

La vera sfida sarà però un'altra. Dopo anni nei quali la crescita era alimentata soprattutto dall'espansione geografica dei mercati, oggi il successo dipende sempre più dalla capacità delle imprese di innovare, investire e rafforzare la propria presenza commerciale. In altre parole, conta meno il mercato in sé e conta di più la qualità dell'impresa. È questo il passaggio che il sistema moda italiano sembra chiamato ad affrontare. Le aziende che sapranno presidiare i nuovi mercati, valorizzare la manifattura e interpretare i cambiamenti nei consumi potranno tornare a crescere. Quelle che resteranno ancorate alle formule del passato rischiano invece di subire una stagnazione prolungata.

Pitti Uomo edizione estiva - tema ispiratore The Pool - arriva dunque in un momento cruciale. Non per celebrare risultati acquisiti, ma per misurare la capacità del settore di costruire il proprio futuro. Il 2026 si annuncia perciò come un anno senza scorciatoie e senza facili entusiasmi. Ma proprio per questo potrebbe rivelarsi l'anno della maturità.

Per la moda uomo italiana si chiude probabilmente la stagione delle spinte automatiche, il tempo dell'euforia. Ma potrebbe aprirsi quella più importante: la stagione nella quale il successo tornerà a dipendere soprattutto dalle scelte dell'impresa. E comunque i numeri che alimenteranno la nuova manifestazione sono incoraggianti: nei quattro giorni che vanno dal 16 al 19 giugno si prevede una partecipazione in lieve crescita rispetto al 2025, con 11.500-12.000 buyer e una presenza internazionale ancora più forte. Le stime indicano inoltre 5.600-5.900 buyer esteri e 15.000-16.

000 visitatori complessivi. Infine, attesi tra 740 e 780 espositori, con una quota internazionale vicina al 50%. Tutto, insomma, lascia prevedere un'edizione particolarmente dinamica e ad alta visibilità per il menswear internazionale.