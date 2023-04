La classifica del manager più pagati d'Italia

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, guadagna in un giorno quello che mediamente 268 mila dipendenti ricevono in un anno. Dopo il gigante dell’automotive si posizionano l’amministratore delegato di Ferragamo e Tamburi, fondatore di Tamburi investment partners. Cifre importanti anche per presidenti ed amministratori delegati appartenenti a diversi settori, tra cui moda e assicurazioni.

Stellantis al primo posto

La classifica de L’Espresso raccoglie i dati riferiti alla retribuzione dei manager di aziende quotate in Borsa Italiana. Al primo posto si posiziona Carlos Tavares nel 2022 ha ricevuto 11.865.000 euro, somma che non comprende gli incentivi erogati tramite le azioni, in questo caso, la cifra ammonterebbe a 23,4 milioni di euro, questo significa 365 volte lo stipendio medio dei dipendenti del gruppo che conta 268 mila dipendenti. Una cifra che ha destato diverse polemiche da parte degli azionisti che lo scorso anno avevano bocciato, con voto consultivo, la retribuzione del manager la quale ammontava a 19,1 milioni di euro.

Sul podio Ferragamo e Tamburi

Sotto Tavares, in classifica si posiziona Marco Gobbetti, amministratore delegato di Ferragamo dallo scorso anno. Gobbetti ha ricevuto 11.839.000 euro, una cifra che si differenzia ben poco da quella di Tavares. L’ad ha poi incassato un “welcome bonus” per l’impegno del manager a mantenere il rapporto professionale con l’azienda per un periodo di tempo determinato. Il bonus ammonta a 4,4 milioni di euro. Al terzo posto si posiziona Giovanni Tamburi, fondatore della Tamburi Investment Partners di cui è presidente e azionista. In termini numerici, Tamburi ha ricevuto un compenso di 10.620.000 euro. Il suo compenso è principalmente dovuto ai bonus calcolati in percentuale sul 7% dei ricavi dell’attività di advisory ed il 6,2% degli utili consolidati della società al lordo delle tasse.

Assicurazioni e moda in classifica

Dopo i primi tre in classifica si posizionano altri manager che amministrano aziende italiane appartenenti a diversi settori, tra questi le assicurazioni come il Presidente e amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, che percepisce un compenso pari a circa 6milioni di euro e Philippe Donnet di Generali, con 5milioni di euro. Altri manager appartenenti ad aziende note al mondo dell’imprenditoria italiana presenti in classifica sono Tenaris, Eni, Intesa, Amplifon, Campari e Tim. Presente anche il mondo della moda con il Presidente di Moncler, Remo Ruffini, che percepisce pi di 2 milioni di euro di compenso e Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato di Tod’s con un compenso che ammonta a circa 2 milioni di euro.