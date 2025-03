Social, l'annuncio a sopresa di Musk: "X-Ai ha acquisito X"

Ascolta ora 00:00 00:00

Elon Musk ha annunciato tramite X che la società che governa l'ex socialnetwork Twitter è stata acquisita da xAI, che fa capo sempre all'imprenditore di origini sudafricane. Il tutto è avvenuto " in una transazione interamente azionaria. La combinazione valuta xAI a 80 miliardi di $ e X a 33 miliardi di $ (45 miliardi di $ meno 12 miliardi di $ di debito) ". Musk, nel dare l'annuncio, ha spiegato che " Dalla sua fondazione due anni fa, xAI è rapidamente diventato uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, realizzando modelli e data center a una velocità e su una scala senza precedenti. X è la piazza digitale in cui oltre 600 milioni di utenti attivi si recano per trovare informazioni in tempo reale e, negli ultimi due anni, si è trasformata in una delle aziende più efficienti al mondo, posizionandosi per garantire una crescita futura scalabile ".

Alla luce di questo, ha proseguito il Ceo, " futuri di xAI e X sono interconnessi. Oggi, facciamo ufficialmente il passo per unire dati, modelli, elaborazione, distribuzione e talento. Questa combinazione sbloccherà un potenziale immenso unendo la capacità e l'esperienza di intelligenza artificiale avanzata di xAI con l'enorme portata di X ". La società combinata, prosegue, " offrirà esperienze più intelligenti e significative a miliardi di persone, rimanendo fedele alla nostra missione principale di ricerca della verità e avanzamento della conoscenza. Ciò ci consentirà di costruire una piattaforma che non riflette solo il mondo, ma accelera attivamente il progresso umano ".

In conclusione ha voluto dedicare un pensiero a chi lavora nelle società: " Vorrei riconoscere la dedizione scrupolosa di tutti in xAI e X che ci ha portato a questo punto. Questo è solo l'inizio. Grazie per la vostra continua collaborazione e il vostro supporto ".

Da anni, X raccoglie una grande quantità di dati personali (post, interazioni, preferenze) per alimentare algoritmi di raccomandazione e pubblicità. Con xAI, questi dati potrebbero essere usati anche per addestrare modelli AI più avanzati.