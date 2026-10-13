Sorpresa, il Nobel per l’economia assegnato al padre della flat tax

Per una volta il Nobel per l’economia parla anche il linguaggio della flat tax. L’Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il premio 2026 agli americani Robert E. Hall e Michael Woodford per i «fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica». In palio ci sono 12 milioni di corone, circa un milione di euro.

Hall ha 83 anni, ha conseguito il dottorato al Mit, insegna a Stanford ed è senior fellow emerito della Hoover Institution. Negli anni Ottanta ha ideato insieme ad Alvin Rabushka un modello di riforma fiscale ad aliquota unica per gli Stati Uniti. È la flat tax: un’unica aliquota, un’ampia esenzione per i redditi bassi e pochissime detrazioni, con una dichiarazione che stava su una cartolina. L’idea ha fatto il giro del mondo, dall’Estonia ai Paesi dell’Est europeo. In Italia è una battaglia storica del centrodestra e oggi vive nel regime forfettario delle partite Iva, che il governo Meloni ha esteso fino a 85mila euro di ricavi. Il suo nome è legato anche agli studi su come le famiglie decidono quanto spendere e quanto risparmiare. Contano non solo il reddito di oggi, ma anche quello che prevedono di guadagnare domani. È la lezione di Milton Friedman sul reddito permanente, arricchita dalle aspettative razionali. Ne discende che i bonus temporanei spostano poco i consumi e che le misure stabili e credibili orientano davvero le scelte. Per decenni Hall ha anche guidato il comitato del National Bureau of Economic Research che stabilisce ufficialmente quando iniziano e finiscono le recessioni americane: un arbitro del ciclo economico.

Woodford, classe 1955, insegna alla Columbia University e ha applicato ai modelli economici la psicologia cognitiva e la razionalità limitata. Il suo «Interest and Prices» è un testo di riferimento per le banche centrali. Ha spiegato come i tassi d’interesse e le comunicazioni delle autorità monetarie influenzino le aspettative di famiglie e imprese: annunciare per tempo la rotta è già fare politica monetaria.

Il filo comune è proprio lo sguardo al futuro. Famiglie e imprese decidono risparmi e spese guardando avanti. Quando governi e banche centrali comunicano i loro piani possono orientare queste attese e spingere l’economia nella giusta direzione. «Il lavoro dei premiati ci ha fornito una solida base teorica per i modelli che oggi sono utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo», ha spiegato John Hassler, presidente del comitato per il premio. «Grazie a loro, siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock dell’economia, come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie». Durante la pandemia e le recenti crisi energetiche questi strumenti hanno evitato le conseguenze durature su crescita e inflazione degli anni Settanta.