Le 10 migliori azioni del 2021 passano dai grafici e dai fondamentali

L’articolo mio precedente sul Rally di Natale su queste colonne ha creato più dissensi che consensi. Ho ricevuto diverse email che dicono “ma dove è il Rally di Natale che oggi la Borsa ha perso il 2.57 %”. E’ sempre la stessa storia. L’investitore medio si concentra su cosa è successo oggi e non su cosa succede domani. Al massimo arriva a concepire di chiedersi cosa è successo ieri ma lo stesso distinguere tra realtà corrente e previsione è un atto che solo in pochi riescono a fare. Non mi importa cosa fa oggi: mi importa quante probabilità ci sono che domani la Borsa vada al rialzo. Anzi potrei persino arrivare all’assurdo di gioire di un mini ritracciamento come quello che la Borsa Italiana ha avuto lo scorso giovedì perché finalmente ha pulito il mercato da tutti quelli appunto che guardano all’oggi (ed agiscono in base a quello che succede oggi e non a quello che avverrà domani) e non può fare altro che ripartire verso nuovi massimi.



Eppoi quando si parla di Rally di Natale non significa che se avete deciso di stare seduti sopra delle azioni ciofeca negli ultimi 3 anni adesso perché è Natale vi regalano quei soldi che avete perso lentamente ma inesorabilmente. Il Rally di Natale significa che ci saranno azioni che fanno faville, altre che staranno ferme ed addirittura un pugno che perderà terreno. Eppure il lettore medio che sta perdendo se gli dici che c’è in corso il Rally di Natale ti guarda storto e ti chiede se c’è il Rally di Natale perché le sue azioni Banca MPS non lo facciano ricco dopo che ha perso il 99.99% del suo capitale. Vediamo quindi di procedere su questo binario e ci chiediamo cosa succederà “domani” alle migliori azioni che siamo riusciti ad identificare, appunto le migliori azioni del 2021 (che è tutto una probabilità ovviamente, perché la certezza non è di questo mondo ma dei cieli). La fine dell’anno è sempre più vicina e quale modo migliore per prepararsi al countdown se non analizzare insieme le 10 migliori azioni del 2021? Per scegliere i 10 “titoli esplosivi” abbiamo, ancora una volta, fatto visita al nostro amico ITI. L’Independent Trend Index, neonato della famiglia de L’Indipendente di Borsa, come molti ormai avranno imparato è un indice che abbiamo messo a punto nel corso degli anni e che va a selezionare le azioni con un andamento regolare e senza quel fastidiosissimo rumore tanto odiato dagli investitori. Il grafico di un’azione degna di entrare nelle parti alte della classifica dell’ITI, insomma, si presenterà lineare e con una pendenza di 45 gradi. Più questo indice sarà alto, quindi, e più il rischio per l’investitore sarà minimo. L’Independent Trend Index è free e viene postato ogni giorno alle ore 18.00 per tutte le azioni del listino italiano su questa pagina https://www.emiliotomasini.it/indicatore-iti/ Bene, adesso possiamo cominciare con la nostra analisi sulle 10 migliori azioni del 2021.

MONCLER: l’azione di Moncler è schizzata fino ad arrivare, qualche giorno fa, a rompere i massimi storici. Il famoso gruppo dei piumini ha chiuso i primi nove mesi dell’anno in corso con ricavi per 765,1 milioni di euro, in contrazione del 23% rispetto ai 995,3 dello stesso periodo del 2019. Il calo è ovviamente da imputare all’emergenza Coronavirus. Non a caso, i vertici del gruppo hanno comunicato risultanti incoraggianti nel mese di ottobre, e lo vediamo anche dalla risposta del grafico….

FARMAE: Con una ripetuta rottura dei massimi storici, possiamo dire che per azioni Farmae il 2020 è stato un anno positivo. Ad aiutare la società, probabilmente, è stata la sua natura di azienda attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere. Per fare una sintesi dell’andamento dell’azienda, possiamo dire che nel solo terzo trimestre dell’anno ha registrato ricavi pari a oltre 157 milioni di euro (+65% rispetto allo stesso periodo del 2019). Nei primi nove mesi, invece, la crescita è stata del 75% con ricavi per circa 47 milioni.



TINEXTA: Rottura dei massimi per azioni Tinexta, titolo di cui abbiamo già parlato diverse volte. Il gruppo appartiene al settore dell’informatica e dal 2017 al 2019 ha visto crescere il suo fatturato di quasi il 43% e l’Ebitda margin di 5,11 punti. La società ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con un aumento dei ricavi del 4,3% (da 181,17 milioni di euro a 188,9) e un Ebitda di 55,6 milioni (+20,4%). Il management ha stimato, per fine anno, ricavi per oltre 260 milioni di euro e un Ebitda vicino agli 80 milioni.

BRUNELLO CUCINELLI: Cucinelli, ovviamente, ha sofferto dell’emergenza Covid e delle misure adottate in diversi Paesi per fronteggiare la crisi che hanno imposto la chiusura delle boutique. Nella prima metà dell’anno i ricavi netti sono scesi del 29,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e anche l’Ebitda è crollato, passando da oltre 79 a 3.424. Senza la chiusura dei negozi e una ripartenza regolare, le aspettative per il 2021 sono alte anche per le azioni Cucinelli.

EMAK: Player attivo nei settori dell’outdoor power e equipment, delle pompe e del water jetting, ne abbiamo parlato più volte anche di recente e ormai abbiamo perso il conto delle volte in cui ha rotto i massimi storici negli ultimi due mesi. Emak ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi per quasi 360 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. In aumento anche l’Ebitda, che ha raggiunto i 47,51 milioni (+21,3%).

DIGITAL VALUE: La vedete questa splendida pendenza a 45 gradi? Noi la amiamo. Anche Digital Value non può mancare nella nostra top ten delle migliori azioni del 2021. La società è attiva nel settore delle soluzioni tecnologiche e dei servizi informatici a valore aggiunto. Le azioni di Digital Value quest’anno, come del resto l’anno scorso, hanno regalato emozioni. L’ultimo bilancio reso noto dai vertici dell’azienda, risalente alla fine del primo semestre 2020, non lasciava dubbi: i ricavi erano oltre 210 milioni di euro (+23,5%).



UNIEURO: Dal 2018 al 2019 i ricavi totali sono passati da 2.108,86 milioni di euro a 1.880,19 (+12,2 %) e l’Ebitda è passato dal 41,01 al 57,20 (+15,1A marzo, infatti, il titolo è crollato vertiginosamente per poi, subito dopo, cominciare una progressiva risalita arrivando, adesso, a rompere i massimi come non accadeva dall’estate 2019. Il grafico, a dirla tutta, un po' di rumore ne ha, ma niente sembra disturbare il trend in rialzo.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES: E’ prevista per il 4 gennaio, infatti, la nascita di Stellantis dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot. L’antitrust ha dato da pochi giorni il via libera condizionato al progetto, che farà diventare il nuovo nato Stellantis il quarto maggiore produttore di automobili al mondo.

GVS: Società attiva nella fornitura di soluzioni di filtrazioni avanzate per applicazioni altamente critiche, ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a oltre 258 milioni di euro (+49,6% rispetto allo stesso periodo del 2019). I vertici dell’azienda hanno dichiarato di attendersi di chiudere il 2020 con ricavi per 350 milioni, in aumento del 54% rispetto al 31 dicembre 2019.

INDEL B: Sì, è vero, il grafico non ci emoziona essendo un po’ troppo sporco per farci battere il cuore. Tuttavia, Indel rientra in questo articolo sulle 10 migliori azioni del 2021. La società è attiva nel campo della produzione e commercializzazione di sistemi di refrigerazione e della climatizzazione “da parcheggio”. Dopo un brutto calo nella prima parte dell’anno imputabile all’emergenza pandemica, Indel ha iniziato a mostrare segni di recupero nel terzo trimestre.