La mossa per contrastare il caro-bollette

Per far fronte alle difficoltà di pagare le bollette di luce e gas a causa dell'aumento dei prezzi, alle famiglie italiane sarà data la possibilità di pagare gli importi in 10 rate senza l'applicazione di interessi.

Come funziona

È quanto previsto dall'emendamento del governo alla manovra. L'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) dovrà definire, entro il miliardo di euro, tutti gli anticipi in denaro da dare alle imprese per compensare i pagamenti rateizzati così da consentire il recupero per la "Cassa per i servizi energetici e ambientali" e applicare la nuova norma.

1,8 milardi in più per l'elettricità

Il governo ha deciso di stanziare 1,8 miliardi di euro per contenere, nel primo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Non solo luce, ma anche il gas vedrà una riduzione delle aliquote relative agli oneri di sistema per un totale di 480 milioni. Come riporta Agi, nei primi tre mesi saranno agevolati i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute. " La compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente al fine di minimizzare gli incrementi di spesa per la fornitura fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro" . Importante anche il taglio dell'Iva al 5% per contenere luce e gas (totale 3,8 miliardi).

La "stangata" del 2022

Come ci siamo occupati sul Giornale.it, è andata in porto l'intenzione di rateizzare la stangata che ci aspetta il prossimo anno: circa 900 milioni saranno a favore delle famiglie con un Isee non superiore a 8.264 euro, gli altri saranno agevolati dai provvedimenti di fiscalizzazione. Secondo le prime stime, nel 2022 la spesa per la bolletta della luce salirebbe a 918 euro a famiglia (con un incremento di 135 euro annui) e quella per il gas addirittura a 2.450 euro (con un +1.092 euro annui). L'incremento totale, in caso di prezzi costanti per tutto l'anno, sarebbe di 1.227 euro annui per ogni nucleo familiare. Ricordiamo che, da fine settembre, i prezzi della luce sono aumentati del 29,8% e del gas fino al 14,4%.

"Bisogna fare di più"